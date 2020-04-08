Епископ старообрядческой церкви рассказал о работе храмов в период эпидемии коронавируса

Санкт-Петербург, 8 апреля. Храмы Русской православной старообрядческой церкви остаются открытыми для прихожан и продолжают свою деятельность. Об этом заявил епископ Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Евфимий, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Евфимий принял участие в пресс-конференции «Религия в эпоху самоизоляции», которая состоялась 8 апреля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По его словам, РПСЦ не выполняет предписание Роспотребнадзора о необходимости временно закрыть храмы из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы такое не исполняли. У нас открытые храмы. Более того, я призываю в эти дни ходить в храмы и молиться богу, чтобы язва отошла. Я несу ответственность за свою паству перед богом и учу их, чтобы они с одной стороны соблюдали указания, а с другой — не забывали бога», — пояснил Евфимий.

Он также добавил, что РПСЦ рекомендовала своим прихожанам избегать скопления людей по дороге на службу, а также не контактировать друг с другом при посещении храмов. При этом в РПСЦ исполняются все религиозные обряды и церемонии, которые предполагают целование креста.

«Это обязательно происходит. И что самое главное, причастие происходит. Как известно, после причастия священник последний потребляет из этой ложки и чаши», — отметил Евфимий.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей нового вируса во всем мире достигает 1,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.