Депутат Вострецов призвал увеличить стоимость заграничных путевок

Москва, 8 апреля. Депутат Государственной думы России Сергей Вострецов призвал увеличить стоимость путевок за рубеж и направлять полученные средства на отчисления в резервный фонд ассоциации туроператоров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сегодня правительство выделило 3,5 млрд рублей Ростуризму для выплаты субсидий туроператорам, которые понесли значительные траты из-за распространения коронавирусной инфекции. Бюджетные ассигнования пойдут на возмещение средств, потраченных по договорам о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма в рамках ограничений, связанных с распространением коронавируса и по обеспечению вывоза туристов из государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация в связи с его распространением.

Вострецов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что тратить деньги налогоплательщиков на отдых части граждан, решивших провести его за рубежом, несправедливо.

«Отдыхать за границу у нас ездят далеко не все россияне, а платить сейчас мы будем из общего кармана. Существует страховой фонд туроператоров, но в текущей ситуации стало понятно, что его средств недостаточно, чтобы покрыть все расходы, которые понесли компании и туристы из-за пандемии коронавируса. Но это не значит, что деньги на покрытие этих расходов нужно брать у налогоплательщиков, которые вообще никогда не выезжали на отдых за рубеж. Туроператорам, входящим в ассоциацию, необходимо увеличить взносы в резервный фонд, чтобы покрытие рисков было полным в таких экстренных случаях как этот, а не просить денег у государства. Дополнительный доход можно получить, если увеличить стоимость заграничных путевок», — говорит парламентарий.

Тем туристам, которые отправились в путешествие самостоятельно, не прибегая к услугам турфирм, Вострецов порекомендовал возвращаться за свой счет.

«Граждане, которые сейчас находятся за границей и возвращаются в Россию с помощью министерства иностранных дел, на оплаченных государством рейсах, должны быть готовы впоследствии возместить эти расходы», — сказал парламентарий.

Депутат призвал развивать собственный внутренний туризм вместо того, чтобы отдавать деньги в бюджеты стран с популярными курортами.