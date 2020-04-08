Главные новости 8 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 8 апреля.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи. Диетолог назвала продукты, которые опасно греть в микроволновке.

Александр Лукашенко заявил, что заболеванию коронавирусом больше подвержены те, кто «вчера пил, а сегодня курит». Лукашенко рассказал, кого «находит» коронавирус.

В инфекционной больницы им. Боткина подтверждены 138 случаев коронавируса. Главврач Боткинской больницы рассказал о состоянии зараженных коронавирусом пациентов.

Первый канал анонсировал новое обращение президента России Владимира Путина к россиянам. Первый канал анонсировал новое обращение Путина к россиянам.

Елена Малышева рассказала, какие препараты доказали свою эффективность при коронавирусе, и в каких случаях их можно применять. Доктор Малышева рассказала, какие препараты доказали свою эффективность при коронавирусе.

В России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ достигло 8672 человек.

Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на 8 апреля 2020 года информации о COVID-19 в России и мире. Коронавирус в России 8 апреля: свежая статистика, последние новости, прогноз спада.

Врач-кардиолог, профессор, телеведущая Елена Малышева рассказала, как лечить легкую форму коронавируса. Малышева дала совет, как лечить легкие формы коронавируса.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции в арабских странах. Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 7 апреля 2020 года.

Федеральное агентство новостей рассказывает о том, какие события произошли в странах Восточной Африки за прошедшую неделю. Горячая Африка: хроника событий в регионе Африканского рога за минувшую неделю.