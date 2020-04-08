Врач-нарколог рассказал, кто может употреблять алкоголь во время эпидемии коронавируса

Россияне существенно увеличили свои расходы на алкоголь за последние две недели. Психиатр-нарколог Алексей Магалиф считает, что после карантина население выйдет с ослабленным психологическим состоянием из-за систематического употребления алкоголя.

Согласно данным лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные», с 30 марта по 5 апреля расходы россиян понизились на 22,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Однако аналитики констатируют, что в нескольких сегментах остается повышенный спрос. В частности, в сегменте «Винные магазины» он увеличился на 31%, в продуктовых магазинах — на 9,2%, а в сегменте «Лекарства и медицинские товары» — на 15,5%.

Главный врач «Клиники психологической адаптации» Алексей Магалиф пояснил, что у вопроса, почему россияне стали чаще покупать алкогольную продукцию, «ответ лежит на поверхности».

«Как говорят специалисты, алкоголь – это патологический адаптоген. Он помогает адаптироваться в условиях стрессовой реакции. Но одно дело, когда речь идет о стрессовой реакции, которая длится коротко. Тогда, условно говоря, алкоголь можно применить в качестве спецсредства для снятия стрессовой реакции», — рассказал Магалиф в комментарии Федеральному агентству новостей.

Однако говорить о том, что алкоголь – это лекарство, нельзя, этого «ни один нормальный врач никогда не скажет», тем более в условиях стресса из-за эпидемии коронавируса, утверждает собеседник ФАН.

«Огромное количество людей совершает ошибку, когда использует алкогольные напитки в качестве средства для снятия нервного напряжения. Это приведет к опасной форме зависимости от алкоголя. Такая традиция существует уже давно у людей, активно работающих и живущих в мегаполисах. Это приводит к такой форме зависимости, которую широкая публика называет бытовым пьянством», — сказал психиатр-нарколог.

Сейчас, когда люди вынуждены сидеть дома без дела в атмосфере тревоги, привычка снимать алкоголем стресс очень распространяется, замечает Магалиф.

«С одной стороны, можно понять людей, которые хотят пережить состояние волнения и тревоги в условиях изоляции. С другой стороны, это очень опасная ситуация формирования зависимости и ослабления организма. Поэтому, когда закончиться карантин, очень многие люди выйдут с очень ослабленным психологическим состоянием благодаря систематическому употреблению алкоголя, — отметил он.

Так или иначе люди помогают себе теми средствам, которые они считают оптимальными в этой ситуации, объясняет экпсерт.

«Но длительность пребывания в стрессовом состоянии и употребление алкоголя нанесет еще больший ущерб психологическому состоянию людей. Употреблять алкоголь с целью снятия нервного напряжения можно в особо экстремальной ситуации и в очень коротком периоде. Растягивание по времени приведет к очень опасным последствиям», — добавил психиатр-нарколог.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 1,4 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции во многих регионах России действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.