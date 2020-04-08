Рашкин и «Эхо Москвы» дезинформируют россиян о действиях властей в период пандемии

Москва, 8 апреля. Член КПРФ и депутат Госдумы Валерий Рашкин пытается посеять панику в обществе, распространяя фейк об «игнорировании» властями РФ граждан, застрявших за границей в период пандемии.

Парламентарий на блогплатформе «Эха Москвы» представил ложную информацию о мерах, предпринимаемых властями по возвращению россиян на родину из-за границы. В частности, Рашкин преподнес временную приостановку транспортировки жителей РФ из зарубежных государств с 4 по 6 апреля как намерение властей «без всяких сомнений» пожертвовать тысячами жизней.

«Подыхайте! Сейчас не до вас» – таков посыл решения властей об отказе возвращения россиян, оказавшихся за границей не по своей воле», – передает его слова «ПолитЭксперт».

Член КПРФ сознательно исказил факты и создал предпосылки для панических настроений в обществе. На самом же деле власти России еще с середины марта наладили помощь гражданам, оказавшимся в период пандемии и закрытия границ за пределами родины.

Вице-премьер Татьяна Голикова объясняла, что Россия не останавливала вывоз своих граждан из-за рубежа, а власти всего лишь взяли временный тайм-аут на выходные (4-5 апреля), чтобы сформировать списки. Такая пауза необходима была для четкого понимания, кто и куда прилетит.

Ранее главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал искаженный индекс летальности COVID-19 в России. По ошибочным расчетам либерального журналиста получилось, что Россия якобы не справляется с эпидемией, как Испания и Италия.