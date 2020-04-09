В этом году исполняется 400 лет спасению индейцами от голодной смерти жителей первой британской колонии в Северной Америке, приплывших на корабле «Мейфлауэр». Индейцы научили их выращивать местные растения и показали места для рыбалки, в результате чего уцелела половина переселенцев.

В честь этого события в США каждый четвертый четверг ноября празднуется национальный праздник — День благодарения. При этом на торжествах не вспоминают, что индейское племя патуксетов, которое спасло пилигримов от смерти, полностью вымерло уже в 1622 году от чумы, которой их «наградили» спасенные. Соседние племена постепенно изгонялись со своих земель. Когда на смену Британской империи пришли США, положение индейцев значительно ухудшилось.

Как христиане краснокожих единоверцев убили

Говоря современным языком, датой появления на свет самопровозглашенного государства Соединенные Штаты Америки считается 4 июля 1776 года, когда местные сепаратисты объявили о независимости. Хотя формально это государство появилось лишь 3 сентября 1783 года, когда его самоопределение признала Великобритания. Но еще до своего официального признания американцы начали уничтожать индейцев, и первое военное преступление против них народ, который утверждает, что он «зажег факел свободы для всего человечества», совершил в христианской миссии Гнаденхюттен.

Вечером 7 марта 1781 года туда вошли 160 бойцов народного ополчения Пенсильвании под командованием подполковника Дэвида Уильямсона. Священников в миссии не было — их незадолго до того арестовали англичане по обвинению в пособничестве американцам, но позже освободили.

Американцы на ночь заперли мужчин-индейцев в один дом, а женщин и детей — в другой. На следующий день начали их уничтожение самым жестоким образом. Чтобы не тратить боеприпасы, их вначале били по голове молотками, а затем снимали с них скальп. При этом во время снятия скальпа многие были еще живы. Затем оба дома подожгли, и оттуда еще долго раздавались крики сжигаемых заживо. Всего погибли 28 мужчин, 29 женщин и 39 детей.

То, что индейцы были христианами, американцев не заинтересовало. Официальной причиной массовой казни было названо сотрудничество индейцев с британцами, хотя никаких доказательств и даже подозрений на это названо не было. Позже участники Гнаденхюттенской резни признавались, что решение ликвидировать всех обитателей миссии было принято после того, как в ней были обнаружены большие запасы меха. Для вывоза имущества, захваченного в миссии, понадобилось 80 лошадей.

Скальп с индейцев сняли из-за того, что за каждого убитого индейца американские власти выплачивали солидную награду. В том числе за скальпы женщин и даже детей, но за них поменьше. Причем просуществовало это правило американской жизни более 100 лет. Последний ценник, по которому, например, за скальп взрослого индейца выплачивалось 20 долларов, правительство штата Калифорния опубликовало в 1889 году.

В принципе, по воспоминаниям участников той войны, американские войска часто уничтожали полностью все население индейских поселений и сжигали их вигвамы. Чаще всего причиной было желание пополнить свои продовольственные запасы, а так как свидетелей этих военных преступлений не оставалось, то сообщалось, что индейцы куда-то откочевали.

Так бы было и на этот раз, но из горящего дома сумели выползти два мальчика, причем один из них со снятым скальпом. Они добрались до британцев, и те решили показать истинное лицо своих врагов-американцев, убивших зверским способом новообращенных христиан. Случай приобрел международную огласку, и, как признавал в 1906 году президент США Теодор Рузвельт, «это пятно на американцах, которое не сможет смыть даже время». Однако он ошибся, и сегодня об этом военном преступлении практически не вспоминают, хотя в Гнаденхюттене восстановлены сожженные дома, а между ними установлен 11-метровый обелиск в память о погибших.

Неграмотный индеец, разгромивший армию американского генерала

США победили в войне за свою независимость, и первой задачей нового государства стало увеличение своей территории за счет изгнания индейцев с их земель к северо-западу от реки Огайо. При этом изгонялись и те индейцы, которые были союзниками американцев и воевали вместе с ними против Великобритании.

Власти США во главе с Джорджем Вашингтоном рассчитывали на быструю, легкую победу над «теми, кто живет еще при первобытно-общинном строе». Но война, получившая название Северо-западная индейская, продолжалась 10 лет (с 1785 по 1795 год) и стала самой длительной в истории США, вплоть до вторжения в Афганистан в 2001 году. Афганская война американцев продолжается до сих пор.

Американцы начали войну рейдом генерала Бенджамина Логана во главе ополченцев Кентукки вдоль реки Мэд против индейцев шауни. В ходе него американцы не только уничтожали селения вместе с не успевшим сбежать в леса населением, но и сжигали посевы, обрекая спасшихся на голодную смерть. Тем не менее в Северо-западной войне индейцам удалось нанести американской армии целый ряд поражений, причем не только благодаря партизанским действиям, но и в открытом бою. В 1790 году отряд полковника Джона Хардина численностью в 400 человек не только не смог разгромить индейцев и их поселения, но, потеряв 129 человек убитыми и 94 ранеными, был вынужден отступить.

Самым большим разгромом американских войск стала битва на реке Уобаш 4 ноября 1791 года, где встретились равные по численности силы: американцев и индейцев было примерно по тысяче человек. Но неграмотный вождь племени майами Маленькая Черепаха оказался более искусным стратегом, чем американский генерал Артур Сент-Клэр.

Индейцы смогли окружить американцев, а при их попытках прорвать кольцо окружения отступали в лес, в котором успешно уничтожали атакующих американцев. После трех часов боя Сент-Клэр произнес вошедшую в историю фразу: «Спасайся, кто может!» Затем он приказал бросить лагерь с ранеными, артиллерией и боеприпасами и, не обращая внимания на потери, бежать к форту «Джефферсон». В результате до форта добежали невредимыми только сам генерал, шесть офицеров и 17 солдат. Позже доковыляли без оружия еще семь раненых офицеров и несколько солдат.

В битве были сотни убитых: из 920 американцев индейцы уничтожили 832 человека, включая 39 офицеров. Кроме того, индейцами было захвачено почти все вооружение противника. Нужно учесть, что тогда численность всей американской армии составляла около 4500 человек. Индейцы потеряли всего 21 человека убитыми и 40 ранеными. Примечательно, что генерал Сент-Клэр, который еще во время войны с англичанами в 1777 году фактически без боя сдал форт «Тикондерога» и был снят за это с командования, считается в США уважаемым полководцем. Его именем названы несколько населенных пунктов в штатах Пенсильвания и Огайо, а также округа в четырех других штатах.

Индейцы не воспользовались своей победой и не заключили мир с американцами на выгодных для себя условиях, убив посланных представителей правительства США. Тогда президент Вашингтон был вынужден издать указ о создании профессиональной армии, получившей название Легион Соединенных Штатов, он состоял из четырех полков. На формирование легиона и обучение его профессиональных солдат ушло около двух лет. В 1793 году новые войска сумели дойти до места, где был захвачен лагерь генерала Сент-Клэра, и основали там форт «Рековери». Несмотря на то, что индейцы вскоре разгромили вышедший из форта отряд майора Мак-Магона и убили его самого, взять форт они не смогли, понеся большие потери от артиллерии.

20 августа 1794 года состоялось решающее сражение войны — Битва у поваленных деревьев, где встретились три тысячи солдат легиона под командованием генерала Энтони Уэйна и индейцы шауни под командованием вождя Синей Куртки. Он был голландцем, его настоящее имя — Мармадьюк Ван Сверинген. Индейцы похитили его в 16-летнем возрасте, и он остался с ними, отказавшись от освобождения.

Индейцы снова стали притворным отступлением заманивать противника в лес, но американцы учли свои ошибки, и в разгар боя в тыл индейцам ударила обошедшая их кавалерия США. Спасаясь от американской резни, шауни бросились к британскому форту «Майами», но комендант пропустил только роту канадских ополченцев под командованием капитана британской армии Александера Мак-Киллопа, сражавшуюся на стороне индейцев. Шауни не пустили в форт, так как опасались, что это приведет к новой войне между США и Великобританией.

После поражения индейцы заключили 3 августа 1795 года Гринвилльский мирный договор, по которому допускали заселение белыми американцами территории будущих штатов Огайо и Индиана.

«Чтобы продемонстрировать либеральность Соединенных Штатов как великого средства, способного сделать этот мир прочным и постоянным, Соединенные Штаты отказываются от своих притязаний на все другие индейские земли к северу от реки Огайо, к востоку от Миссисипи, а также к западу и югу от Великих озер и вод, которые их объединяют», — говорилось в статье 4 этого договора.

Пройдет совсем немного времени, и США позабудут о своем отказе от указанных индейских земель, доказав тем самым, что никакой либеральности у них нет и в помине. Интересно, что США обязались платить своеобразную дань индейцам товарами: на 20 тысяч долларов при заключении договора и затем по 9,5 тысячи каждый год. В 1803 году Огайо стало штатом в составе США.

Северо-западная индейская показала все тенденции, которые будут проявляться и во всех последующих войнах индейцев с американцами. Основной причиной поражения индейцев была их разобщенность. В то время как одни племена воевали с американцами, другие сохраняли нейтралитет, а третьи за вознаграждение сражались на стороне США.

Не было у индейцев и постоянного источника снабжения оружием и боеприпасами, кроме захвата трофеев. Как правило, во время войны их снабжали другие государства, враждебные в этот момент США, — Великобритания, Франция или Испания. Но если международная обстановка менялась, то они могли перестать помогать индейцам, и те попадали в очень тяжелое положение.

Так произошло и во время этой войны. 19 ноября 1794 года в Лондоне был заключен англо-американский договор о дружбе, так называемый Договор Джея. Великобритания перестала поставлять индейцам оружие и боеприпасы, а больше им их брать было негде. Кроме того, у индейцев не было артиллерии, а это значит, что они могли захватывать только маленькие деревянные крепости США в основном при помощи поджога, а против каменных были бессильны.

Американцы располагались в их землях и могли наносить удары в удобное для них время. Индейцы верили, что если они заключили договор с американцами, то те будут его соблюдать. На самом деле США выполняли договор только до тех пор, пока им было это выгодно, а затем отказывались от него. Совсем как сейчас. Также армия США не стеснялась в средствах в борьбе с индейцами и открыто использовала геноцид, не только вырезая женщин и детей, но и уничтожая источники питания, обрекая целые народы на голод.

Индеец, ставший британским генералом и проклявший семь президентов США

Гринвилльский мирный договор поддержали далеко не все индейцы. Борьбу против него возглавили два брата из племени шауни, чьи отец и старший брат были убиты американцами. Младший брат Лалаветика (Очень Шумный) на охоте потерял глаз и начал после этого активно употреблять алкоголь. В мае 1805 года он в пьяном виде упал в большой костер. Все решили, что он погиб, но он каким-то чудом остался жив. Пораженным его спасением соплеменникам он объявил, что слышал голос Великого Духа, который сказал, что белые — враги индейцев и необходимо изгнать их с индейских земель, а для начала отказаться от одежды и товаров белых и алкоголя. В следующем году количество его последователей возросло многократно, так как он предсказал солнечное затмение. Теперь он стал называться Тенскватава (Открывающий дверь). Недалеко от места слияния рек Уобаш и Типпекану он основал поселение Профетстаун — Город Пророка.

Его старшему брату Текумсе (Летящая Стрела) в 1801 году Синяя Куртка передал свои полномочия вождя племени шауни. В 1807 году при поддержке своего брата Тенскватавы он добился от 1500 делегатов Большого совета индейских племен принятия решения о том, что земля принадлежит всем индейцам и одно племя не может продать принадлежащую ей землю без согласия остальных племен.

Одновременно с этим американский губернатор территории Индианы Уильям Генри Гаррисон принялся осуществлять Закон о бревенчатых хижинах, по которому белым американцам мог быть выделен участок земли, позволяющий ведение собственного хозяйства. Принадлежащая американскому правительству земля быстро закончилась, и 30 сентября 1809 года Гаррисон пригласил индейских вождей в Форт-Уэйн, где после распития нескольких бутылок виски они подписали договор о продаже 12 тысяч квадратных километров земли за 5200 долларов с последующей выплатой еще по 1700 долларов ежегодно.

Текумсе с делегацией индейцев прибыл к Гаррисону и потребовал отменить договор как противоречащий индейскому закону. Губернатор отказался это сделать, предупредив, что любые действия по противодействию заселению купленных земель будут считаться мятежом.

«Мятеж против английского короля создал ваше государство — США. И раз вы имеете право на него, значит, такое же право имеют и индейцы», — ответил Текумсе.

После этого вожди, подписавшие договор, перестали возглавлять свои племена. В августе 1811 года в Винсенсе состоялась еще одна встреча Текумсе и Гаррисона, но договориться снова не удалось. Гаррисон начал собирать вооруженную группировку из 700 ополченцев Индианы, 250 солдат 4-го пехотного полка и 100 добровольцев из Кентукки.

Текумсе, узнав об этом, отправился договариваться с индейскими племенами о совместной войне против США. Своему брату он запретил предпринимать враждебные действия против американцев, однако вождь племени потаватоми Пернатая Рука совершил несколько нападений на поселенцев, и у США появился повод для начала войны.

Гаррисон решил для начала уничтожить новую индейскую святыню — город Профетстаун. Он двинул туда свои войска. Когда они уже находились в окрестностях Города Пророка у реки Типпекану, на их лагерь в 4.30 утра 7 ноября 1811 года неожиданно напали индейцы. Несмотря на то, что американцев было почти в два раза больше, чем индейцев, им удалось отбить нападение только ценой больших потерь. Они потеряли 62 человека убитыми и 126 ранеными, а нашли на поле боя трупы только 36 индейцев, с которых сняли скальп. Индейцы прекратили атаку только после рассвета, когда стали нести большие потери от ружейного огня американцев.

Интересно, что Гаррисон в своем первом письме военному министру США Уильяму Юстису сообщил, что ему удалось избежать поражения в результате нападения индейцев, а во втором письме написал, что одержал полную победу и индейцы разгромлены. Для поднятия боевого духа американского народа сражение при Типпекану было объявлено выдающейся победой американского оружия, и это до сих пор написано во всех школьных учебниках США. В начале прошлого века на месте, где индейцы потрепали американские войска, был установлен 24-метровый обелиск из белого мрамора.

После сражения Гаррисон простоял на месте больше суток, ожидая повторного нападения, и только вечером следующего дня выслал разведывательную группу в Профетстаун, которая обнаружила, что в селении осталась только очень старая индианка, которую сразу зарезали и сняли с нее скальп. Заняв Город Пророка, американцы не только сожгли там все постройки, вигвамы и склады с продовольствием, вывезли запасы кукурузы и фасоли, но и уничтожили все посевы, чтобы вызвать голод среди индейцев. Более того, когда Гаррисон обнаружил возле поселения большое кладбище индейцев, недавно умерших от эпидемии, он приказал выкопать их и снять с них скальп — таким образом значительно улучшил свое финансовое положение.

Позже специальная комиссия военного министерства изучила действия Гаррисона во время этой карательной экспедиции и указала на множество его ошибок в своем докладе. Например, он не осуществлял предусмотренных уставом мер по укреплению временного лагеря во время стоянки. Дальше последовали поражения войск, которыми он командовал, от британцев и индейцев во время англо-американской войны 1812–1815 годов, и, не дожидаясь ее окончания, Гаррисон подал в 1814 году в отставку и занялся политикой.

Там он преуспел и в 1840 году победил на президентских выборах, при этом в его предвыборном лозунге было напоминание о Типпекане. Правда, президентом США он пробыл меньше всех: вступив в должность 4 марта 1841 года, он вскоре подхватил воспаление, а так как врачи его лечили опиумом, касторовым маслом и пиявками, то уже 4 апреля 1841 года он умер.

Существует легенда, что Текумсе, узнав об уничтожении Профетстауна, проклял Гаррисона.

«Гаррисон умрет, — заявил он. — И после него каждый Великий Вождь, выбранный через 20 лет, умрет».

Великим Вождем индейцы называли президента США, и, действительно, начиная с Гаррисона и заканчивая избранным в 1960 году Джоном Кеннеди, все семь президентов США, победившие на выборах с интервалом в 20 лет, умирали или были убиты до окончания президентского срока. Считается, что Текумсе проклял президентов США до седьмого колена, так как избранный в 1980 году Рональд Рейган благополучно пережил 80-летний срок в должности президента США, хотя покушение на него было.

Уничтожение Профетстауна вызвало не только проклятие Текумсе, но и дало повод для начала англо-американской войны. Гаррисон продемонстрировал ящики с английскими ружьями и заявил, что они захвачены в этом селении. Британия была обвинена в том, что она вооружает индейцев, воюющих с США.

18 июня 1812 года США объявили Британии войну, хотя их войска вторглись в британскую колонию Канаду еще за шесть дней до этого. На самом деле индейцы никогда бы не бросили оружие — это самая большая ценность для них, к тому же тогда времени для отступления у них было более чем достаточно. Настоящей причиной войны стало желание США присоединить к себе Канаду, пользуясь тем, что основная часть британской армии была занята в сражениях с Наполеоном в Европе. Об англо-американской войне, в ходе которой британцы взяли Вашингтон и сожгли Белый дом, Федеральное агентство новостей подробно рассказало своим читателям в статье «Они способны лишь убивать да убегать: Владимир Тулин о геройствах «джи-ай».

Эта война стала звездным часом для Текумсе. Когда 12 июня 1812 года генерал Халл вторгся в Канаду и осадил британский форт «Мэлден», Текумсе, став союзником британцев, вместе с вождями племени саука Черным Ястребом и племени потаватами Медвежьими Плечами сумел перехватить все конвои с боеприпасами и продовольствием, идущие к нему. Оказавшись фактически в блокаде, Халл был вынужден снять осаду и отступить в американский форт «Детройт». При отступлении его войска понесли потери из-за обстрелов индейцами Текумсе из засад, был захвачен личный архив генерала.

При осаде «Детройта» Текумсе применил простую хитрость, которая, однако, сработала: он провел своих воинов перед расположением Халла сначала по равнине, затем по лесу. Испугавшись, генерал Халл капитулировал 16 августа 1812 года, и тогда выяснилось, что американцы обладали двукратным превосходством в живой силе. За капитуляцию Халл стал единственным генералом в истории США, которого военный трибунал приговорил к расстрелу, но президент США его помиловал. Текумсе и Черный Ястреб получили звания бригадных генералов британской армии.

На место Халла командующим был назначен давний враг Текумсе — Гаррисон. Он начал строительство нескольких фортов и депортировал из Индианы племя делаваров, чтобы они не могли присоединиться к Текумсе. В начале 1813 года воины подчиненных Текумсе вождей Круглой Головы и Ходящего-по-Воде на реке Райзин-Ривер победили отряд кентуккийской милиции численностью в 900 человек под командованием полковника Джорджа Винчестера. Потери американцев составили более трети только убитыми и пленными. Захваченных американцев доставили к британским офицерам. Те допросили их, а затем попросили индейцев их уничтожить, что те и сделали.

После этого Гаррисон со своими войсками отступил к реке Майами, соорудил там форт «Мейгс» и засел в нем. Текумсе осадил форт и по индейскому обычаю отправил Гаррисону вызов на поединок, но тот не ответил.

Форт взять не удалось, но зато Текумсе в лесу разгромил отряд полковника Уильяма Дадли в 1100 солдат, шедший на помощь Гаррисону. Были убиты 500 человек и взяты в плен 150, остальные разбежались по лесу. Пленных доставили в штаб британского командующего генерала Генри Проктера. После допроса британцы угостили индейцев алкоголем и снова попросили вырезать американцев, но их спас Текумсе.

«Мы воюем ради свободы, а не ради убийств», — заявил он.

По труднообъяснимым причинам вскоре Проктер приказал отступать в Канаду. Это позволило Гаррисону получить подкрепления и начать преследование британских войск и индейцев.

5 октября 1813 года на реке Темза, в двух милях западнее города Моравиантаун, три тысячи американцев атаковали одну тысячу индейцев и 600 британцев. Последние вскоре оставили свои позиции, и основной удар пришелся на индейцев. Они смогли отбить несколько атак американцев, но против них был брошен конный отряд под командованием полковника Ричарда Джонсона, который и убил Текумсе. Американцы из спины убитого вождя вырезали несколько ремней для правки бритв, но этой же ночью группа индейцев во главе с Черным Ястребом смогла выкрасть тело своего вождя из американского лагеря. Текумсе вызывал такой ужас у населения США, что его убийство позволило Ричарду Джонсону стать вице-президентом США при президенте Мартине Ван Бюрене в 1837–1841 годах.

После смерти Текумсе возглавляемая им конфедерация индейцев распалась, а вскоре они лишились и союзника в борьбе с США, так как Британия 24 декабря 1814 года подписала Гентский мирный договор, восстанавливающий довоенные границы между странами. Об индейцах в договоре не было сказано ни слова. Их земли в Индиане были заселены белыми поселенцами, и в 1816 году она стала штатом США.

Как цивилизованные племена остались без цивилизованных мест обитания

Американцы почувствовали, что они уже достаточно сильны и могут больше не тратить деньги на выкуп земли у индейцев. В 1823–25 годах Верховный суд США под председательством Джона Маршалла подвел под это юридическую базу, приняв ряд законов, сформулировавших так называемую Доктрину открытия. В соответствии с ней право собственности на открытые земли находится в распоряжении правительства, чьи подданные открыли эту территорию. В ней прямо говорилось, что из-за более низкого уровня развития коренного населения их права носят второстепенный характер по отношению к правам белого населения и, соответственно, коренное население не является собственником земли, на которой живет.

«Бог не указал бы англичанам пути к Новому Свету, если бы он не намеревался отдать его им во владение», — привел такой «аргумент» Верховный суд США.

Таким образом, «самая демократическая страна мира», как называют себя США, может «гордиться» тем, что она поделила своих жителей на людей первого и второго сорта на 110 лет раньше, чем были приняты расовые законы Третьего рейха.

Доктрина открытия была нужна для депортации тех индейцев, которых сами американцы называли «пять цивилизованных племен». Это племена чокто, чероки, чикасо, крики и семинолы. Эти племена перешли к оседлому образу жизни, жили среди американцев, они признавали власть США над ними, были союзниками американской армии в войнах не только против Британии и Испании, но и в войнах против других индейцев. Они приняли христианство, построили школы и дома как у американцев, а богатые фермеры-индейцы даже имели черных рабов. Племя чероки разработало и приняло собственную конституцию, у них были свои парламент, законы, суды, они создали собственный алфавит. Все это не имело никакого значения для американцев — им нужна была земля индейцев.

В 1829 году президентом США был избран Эндрю Джексон. Он до конца жизни писал с ошибками, но это не помешало ему стать плантатором-рабовладельцем. По одной из версий, именно он создал слово «окей», так как сокращенно писал «all correct» («все правильно»), как слышал, или «О.К».

Во время Англо-американской войны 1812–15 годов он командовал ополчением штата Теннесси и вырезал все мужское население индейских поселений Талучаче и Бленде (более 1100 человек), а для своего коня приказал сшить узду из кожи индейца. Это один из главных национальных героев США, его изображение размещено на банкноте в 20 долларов.

Став президентом, Джексон заявил, что настало время окончательного решения индейского вопроса, и 28 мая 1830 года подписал Закон о переселении индейцев. По нему предполагалось переселение пяти индейских племен на так называемую Индейскую территорию, которая располагалась на территории современного штата Оклахома.

На первый взгляд закон был крайне толерантным по отношению к индейцам: переселение было исключительно добровольным, за оставленное имущество полагалась компенсация, а американская армия должна была защищать индейцев как в пути, так и на новом месте жительства от местных индейцев. Первоначально в законе было даже записано, что те индейцы, которые не хотят переселяться, могут остаться при условии принятия ими гражданства США. Но, став американскими гражданами, индейцы не становились собственниками земли — она принадлежала теперь правительству США, а денег, чтобы выкупить ее, у них не было. Рано или поздно ее покупали другие американцы и все равно выгоняли их. При этом, когда дошла очередь до выселения самого богатого племени чероки, возможность остаться была отменена.

Индейцы были изумлены тем, как мгновенно изменилась риторика представителей американских властей. Еще вчера они убеждали индейцев, что их главная задача — перенять образ жизни белых, а тут вдруг начали внушать им, что главное — это сохранить свою самобытную культуру, обычаи и сделать это лучше в отдаленной местности, где нет контактов с белыми людьми. Совсем как в наше время: когда нужно было развалить Югославию, то США пропагандировали право наций на самоопределение, а когда понадобилось предотвратить развал Хорватии, то начали пропагандировать прямо противоположное — нерушимость границ в Европе.

Американцам было понятно, что никто не согласится добровольно бросить обжитое место и переселиться за сотни километров на землю, малопригодную для земледелия, где резкие перепады температур, частая засуха и торнадо. Поэтому американцы действовали с помощью простого шантажа: индейцам объясняли, что они или получат компенсацию и отправятся на новое место добровольно, или их депортируют туда принудительно, и тогда они никаких денег не получат. Кроме того, они вели переговоры и подписывали договоры с теми вождями, кто был согласен на обмен земли, а тех, кто был против, игнорировали. Так, вождем чероки был Джон Росс, шотландец на 75%, но договор о переселении и компенсации американцы заключили с членом Национального совета племени Джоном Риджем. Росс пытался оспорить договор в американских судах, но те всегда занимали сторону правительства. Когда ему пригрозили насильственной депортацией при помощи армии и без всякой компенсации, он вынужден был согласиться на переселение.

Самое упорное сопротивление переселению оказали семинолы. Они вели три войны против армии США. В результате небольшая часть этого племени отошла в болотистую центральную часть Флориды. Так как воевать с ними на болотах было трудно, да и ценности болотная местность не представляла, их оставили в покое. Век спустя, в 1935 году, они заключили соглашение с правительством США и стали жить во Флориде на законном основании.

Переселение индейцев американцы проводили преимущественно в зимнее время, и при этом американская армия оказалась не охранником, а погонщиком индейцев. Большинству индейцев приходилось идти пешком в среднем 1300 километров, и переселение занимало от трех до шести месяцев. В результате индейцы погибали тысячами, каждое из пяти племен потеряло 20–35% своего состава. Не зря путь индейцев на новые земли получил в американской истории название «Дорога слез». Сейчас он входит в Систему национальных троп США и является популярным туристическим маршрутом.

В 1832 году будущий вождь племени чокто Джордж Харкинс опубликовал Прощальное письмо американскому народу.

«Хотя штат Миссисипи принес нам много зла, я выражаю ему от всего сердца только искреннее пожелание процветания и счастья, — написал он. — Я хотел бы надеяться, что в будущем новые поколения не будут ощущать воздействия репрессий, которым столь жестоко подвергли нас. Среди мрака и ужаса сегодняшнего расставания нас ободряет надежда, что вскоре мы достигнем предназначенной нам земли и ничто, кроме самого подлого предательства, никогда не отнимет ее у нас, на ней мы сможем жить свободно. Ваши предки завоевали свободу на поле боя и славы, наши предки были свободны с момента рождения, но вы заставили нас выкупать свою свободу, как самых презренных рабов».

Джордж Харкинс жестоко ошибался, думая, что его народ расстается с белыми американцами навсегда. «Самое подлое предательство», о котором он писал в своем письме, совершилось в 1893 году, когда в Индейской территории стали выделять земельные наделы для новых белых переселенцев в США.

В 1905 году представители пяти племен, переселенных на Индейскую территорию, решили превратить ее в штат Секвойя в составе США, чтобы самим принимать официальные законы, регулирующие их жизнь. Назван он был в честь вождя чероки, создавшего для своего племени алфавит. Были проведены все необходимые для создания штата процедуры: была созвана конституционная конвенция, разработавшая конституцию штата, которую утвердил референдум 7 ноября 1905 года; составлен план организации государственного устройства; произведено деление будущего штата на округа; выбраны делегаты для направления петиции в Конгресс США. Однако в Вашингтоне делегаты получили отказ без объяснения причины. Хотя она была ясна всем: если официально отдать индейцам территорию, то она станет базой для борьбы за освобождение других незаконно захваченных индейских территорий. А в 1907 году Индейская территория вообще исчезла и на ее месте появился штат Оклахома. Про то, что 70 лет назад американское правительство в договоре гарантировало индейцам передачу земель, куда их переселяют на вечные времена, никто из должностных лиц США не вспомнил.

Геноцид как способ презентации возможностей убийц

До 1924 года индейцы не являлись гражданами США, поэтому убийство их приравнивалось к убийству бродячих собак и не наказывалось. Это доказывает и трагедия, которая произошла на острове Тулувате у северного побережья Калифорнии 26 февраля 1860 года. Туда высадились шесть фермеров и торговцев во главе с Семаном Райтом, которые, угрожая оружием, разогнали индейцев вийот по хижинам и стали обходить эти дома, убивая всех находившихся там ножами, топорами и дубинами, чтобы избежать сопротивления остальных. Тех, кому удалось выбежать из домов, догоняли и убивали снаружи. По разным оценкам, погибло от 130 до 250 человек.

Калифорнийская газета «Арката» так описала картину происшедшего:

«Повсюду были лужи крови, стены хижин были испачканы ей, и даже трава окрашена в красный цвет. Вокруг лежали трупы обоих полов и всех возрастов — от стариков до грудных младенцев. У некоторых головы были разрублены пополам топорами, у других превращены в кровавое месиво дубинами, некоторых кололи или резали ножами боуи».

В этот же день было убито еще 58 индейцев в 1,6 километра от города Эврика, на берегу моря, где они ловили рыбу. 28 февраля еще 40 вийотов были убиты на берегу реки Иил, а через несколько дней еще 35 — в прериях. При этом никаких конфликтов между вийотами и американцами не было, а многие индианки даже подрабатывали в семьях и знали английский язык.

Убийцы не скрывались, а совсем наоборот. Причина убийства ужасает не меньше, чем количество жертв. Это был не грабеж или захват земли, а показ убийцами их умений в области геноцида. Дело в том, что они хотели стать официальной милицией штата с государственным финансированием и для этого и проводили своеобразную кровавую презентацию своих возможностей. Все совершенное они подробно описали в своем письме губернатору штата Калифорния Джону Дауни. Их просьбу о создании милиции поддержал и комендант местного форта «Гумбольдт» майор Габриэль Рейнс, но губернатор отклонил ее из-за финансовых проблем.

Убийство невинных индейцев не осудил никто из местных жителей, кроме Брета Харта, который написал цитируемую выше статью. После этого он стал получать угрозы и уехал из города Эврика. Однако его статья привлекла внимание журналистов из Сан-Франциско, которые выехали на место и взяли интервью у местного шерифа Барранта Ван Несса. Он поддержал действия Семана Райта и его компании, заявив, что это была справедливая месть за угон скота и убийство фермера Джеймса Эллисона. Журналисты быстро выяснили, что угон скота и убийство фермера совершили индейцы племени нонгатль и шериф их обманул, прекрасно зная, что вийоты невиновны. Об этом они рассказали своим читателям. Так благодаря статьям в калифорнийских газетах до нас дошла информация об этой трагедии. Сколько случаев массовых убийств индейцев остались неизвестными — остается только гадать.

Бизоны и индейцы нужны только мертвыми

В середине XIX века правительство США стремилось увеличить население страны, привлекая переселенцев из Европы бесплатной раздачей земли. Соответственно, ему понадобилась свободная земля, а взять ее можно было только на Великих равнинах. Проблема была в том, что, кроме пяти племен, переселенных с востока США, там обитали воинственные сиу, апачи и команчи, вооруженные огнестрельным оружием. Они все были на конях и занимались исключительно охотой на бизонов, поэтому обречь их на голодную смерть уничтожением посевов было нельзя. К тому же их было около 280 тысяч — внушительная по тем временам сила.

Выход был найден быстро — если уничтожить бизонов, то умрут от голода и индейцы. Правительство США начало стимулировать охотников за бизонами. Первоначально им трудно было добираться до мест обитания бизонов и вывозить шкуры с мест охоты, но после строительства железной дороги до Тихоокеанского побережья США эти проблемы были решены. Индейцы, конечно, тоже охотились на бизонов, но убивали их ровно столько, сколько было нужно для питания и одежды. Американцы-охотники уничтожали сразу целые стада, окружив их или загнав в каньон.

Железнодорожная компания привлекала пассажиров возможностью поохотиться на бизонов прямо из вагонов. Как только встречалось стадо бизонов, поезд останавливался, открывались окна вагонов, а всем желающим раздавали ружья и патроны. После окончания бойни железнодорожники вырезали у убитых бизонов языки, жарили их и угощали пассажиров первого класса.

С убитых бизонов сдирали шкуры, которые ценились не только в США, но и в Европе. Кости и черепа бизонов перемалывали на фабриках, а костяную муку использовали как удобрение. Мяса бизонов было так много, что оно чаще всего оставалось гнить на равнинах. Правда, во время строительства железной дороги бизоньим мясом кормили строителей. Самый известный охотник за бизонами Уильям Коди, более известный по прозвищу Буффало Билл, утверждал, что для этой цели он один за 18 месяцев 1867-68 годов убил 4280 животных.

О размахе истребления бизонов свидетельствует тот факт, что их количество к концу XIX века сократилось с 40 миллионов до 1 тысячи, да и она уцелела лишь благодаря созданию заповедников. Того, что истребление бизонов производилось для уничтожения индейцев, американцы не скрывали.

«Охотники за бизонами сделали за последние два года больше для решения острой проблемы индейцев, чем вся регулярная армия за последние 30 лет. Они уничтожают материальную базу индейцев. Пошлите им порох и свинец, коли угодно, и позвольте им убивать, свежевать шкуры и продавать их, пока они не истребят всех бизонов!» — заявил командующий американской армией генерал Филип Шеридан, выступая в Конгрессе США.

Он предложил учредить медаль для охотников, на одной стороне которой должен был быть изображен мертвый бизон, а на другой — мертвый индеец. Командующий американской армии люто ненавидел индейцев, именно ему принадлежит фраза «Хороший индеец — мертвый индеец». Хотя в действительности он сказал иначе:

«Из всех индейцев, которых я встречал, хорошими были лишь мертвые индейцы».

Сохранилось и другое его высказывание:

«Мы отобрали у индейцев землю и средства к существованию, разрушили их образ жизни, их обычаи, принесли им болезни и деградацию, и против этого они стали воевать с нами. Разве можно было ожидать чего-то иного?»

Его подчиненный полковник Ричард Додж, национальный герой США, поддержал своего командира:

«Убивайте каждого бизона, которого можете убить. Смерть каждого бизона — это исчезновение индейцев».

Самое массовое повешение в истории США

Разумеется, индейцы понимали, что их ждет, и постоянно сопротивлялись. В 1851 году группа старателей, незаконно добывавших золото на индейских землях, напала на селение вождя апачей Мангаса Колорадаса, привязала его к дереву и жестоко избила. В ответ он собрал воинов и начал партизанскую войну против белых поселенцев и старателей.

В годы Гражданской войны индейцы воевали и с американской армией, и с армией конфедератов. Эта война продолжилась до 1872 года. 17 января 1863 года Мангас Колорадас был приглашен бригадным генералом Джозефом Уэстом на переговоры в форт «Маклейн». Несмотря на то, что ему была гарантирована личная неприкосновенность, американцы схватили его и всю ночь прижигали раскаленными штыками, требуя, чтобы он приказал своим воинам сложить оружие и указал их местонахождение, но вождь отказался и выстоял. Тогда утром ему отрубили голову и выставили напоказ. Борьбу апачей возглавил вождь Кочис, которого американцы тоже пытались схватить во время переговоров, но ему удалось бежать.

Борьбу индейцев шошонов возглавил их вождь Медвежий Охотник. Его сын рыбачил у белого поселения Саммит-Крик, когда там у одного из жителей пропали лошади. Индейца обвинили в краже и повесили, а вскоре лошади нашлись. После этого индейцы совершили ряд нападений на белых поселенцев. В ответ на это 29 января 1863 года американские войска под командованием полковника Патрика Коннора окружили селение Медвежьего Охотника. В течение нескольких часов шла перестрелка, а когда у индейцев кончились патроны, началась резня. Были убиты все 493 захваченных жителя селения, большинство из них — женщины и дети. Уцелели только те, кому удалось убежать. Медвежьего Охотника пытали раскаленными штыками, а затем убили, забив штык ему в голову через глаз, и сняли с него скальп. За все это Патрику Коннору присвоили звание бригадного генерала.

В 1862 году восстали индейцы сиу под предводительством вождя Маленькой Вороны. Они не только убили множество охотников, но, пользуясь тем, что американская армия была занята в Гражданской войне, им даже удалось добиться поставленной цели и изгнать белых поселенцев из долины реки Миннесота. Правительство США сняло с фронта войска и отправило их против индейцев. Индейцы были разгромлены, а 303 захваченных в плен были приговорены к повешению. Только вмешательство президента Авраама Линкольна сократило это число до 38. Они были повешены 16 декабря 1862 года в городе Манкейто, это самое массовое повешение в истории США. Маленькой Вороне удалось скрыться, но 3 июля 1863 года его застрелили белые поселенцы.

Гениталии как украшение на шляпе американского солдата

Когда на земле, официально выделенной индейцам шайеннам американским правительством, было найдено золото, то на них стали оказывать давление, чтобы они заключили новый договор с властями США. Вожди Черный Котел, Белая Антилопа и Левая Рука пошли навстречу американцам и 28 сентября 1864 года подписали новый договор, по которому индейская территория уменьшалась в 13 раз. Многие шайенны не согласились с новым договором, и выделилось новое племя Воинов-Псов, которое начало войну с американцами.

Американская армия начала сжигать поселения шайеннов, которые не покинули землю, переданную США. Вожди Худой Медведь и Звезда попытались вступить с американскими офицерами в переговоры, но были убиты. Черный Котел, Белая Антилопа и Левая Рука обратились к властям территории Колорадо с вопросом о том, где находиться их племенам, чтобы их не спутали с воюющими против США индейцами. Те указали им берег ручья Сэнд-Крик, а чтобы полностью исключить ошибку в их распознавании, им дали большой американский флаг, который был поднят над вигвамом Черного Котла.

Одним из отрядов американской армии численностью около 700 человек, состоящим из бойцов 1-го и 3-го кавалерийских полков Колорадо, командовал полковник Джон Чивингтон, бывший методистский пастор. Несколько месяцев его отряд искал воюющих с США индейцев, но найти их не удавалось. Соответственно, не было скальпов, а значит, и денег. Увидев лагерь Черного Котла и узнав от него, что почти все индейцы ушли на охоту и в лагере осталось только 60 воинов, полковник решил его атаковать и уничтожить, так как за скальпы лояльных к США индейцев можно получить те же самые деньги, что и за скальпы воюющих. Вечером он приказал выдать солдатам большую порцию алкоголя и произнес речь.

«К черту всех, кто любит индейцев! — объявил он. — Я пришел уничтожать индейцев и верю, что под небом нашего Господа для их уничтожения хороши и достойны все средства. Убивайте и скальпируйте всех, больших и маленьких, гниды станут вшами».

Утром 29 ноября 1864 года Джон Чивингтон дал приказ атаковать лагерь, но капитан Силас Соул и лейтенант Джозеф Крамер из 1-го кавалерийского полка отказались выполнять приказ и приказали своим людям огонь не открывать. Но это не имело значения — у американцев и без этого было огромное превосходство в силах. Первым же залпом был убит 75-летний вождь Белая Антилопа. Другой вождь — Левая Рука — решил, что американцы атакуют по ошибке, и демонстративно встал со скрещенными на груди руками и вскоре был смертельно ранен. Черный Котел приказал всем уходить вверх по течению, вдогонку за ними бросилась кавалерия, по ним ударила артиллерия, а пешие солдаты вошли в лагерь, уничтожая все живое на своем пути. Они не спеша добивали раненых, снимали скальп, отрезали у женщин груди.

Так как это военное преступление по горячим следам расследовала комиссия Конгресса США, стали известны многие подробности.

«Я видел тела индейцев, расчлененные на множество кусков, изувеченные так, что это невозможно представить. Женщины, разрезанные на мелкие куски ножами, скальпированные, с раскроенными черепами, — рассказал свидетель событий Джон Смит. — Там лежали люди всех возрастов — от грудных младенцев до воинов. И кто их изувечил? Армия США!»

«Тело вождя Белой Антилопы, которое лежало отдельно на дне каньона, удостоилось особого внимания, — добавил Стэн Хойг, еще один свидетель. — Помимо скальпирования, солдаты отрезали ему нос, уши и мошонку, чтобы сделать из нее кисет».

Из сохранившегося отчета комиссии стало известно, что в качестве «трофеев» солдаты забрали с собой самые разнообразные части человеческих тел, в том числе и человеческие эмбрионы, вырезанные из утроб матерей. Мужскими и женскими гениталиями американские воины «украшали» не только свои седла, но и шляпы. Газеты Денвера публиковали приглашение на театральное шоу, «где будут представлены трофеи с поля битвы при Сэнд-Крик». Интересно, что они имели в виду?

Расследование началось благодаря многочисленным рапортам и обращениям капитана Силаса Соула, он же дал показания против своего командира. Однако для полковника, как и для всех американских участников бойни, все закончилось благополучно. Правда, Джон Чивингтон вскоре подал рапорт об увольнении из армии, но других наказанных и неприятных последствий не было. Стоит ли после этого удивляться, что век спустя американские военные устроили еще более масштабную бойню во вьетнамской деревне Сонгми и снова никто из них не понес ответственности.

Американское общество было возмущено, но не зверским убийством невинных индейцев, а Силасом Соулом, который, как оно считало, дискредитирует армию США. Вскоре после расследования капитан был застрелен в Денвере 23 апреля 1865 года. Его убийца офицер Чарльз Сквир подозрительно легко сбежал из тюрьмы в Центральную Америку, а потом вернулся и спокойно жил в Нью-Йорке. Умер в 1869 году от гангрены. Похоронен был с большими почестями, и на многолюдной траурной церемонии звучали речи о том, что «покойный смыл пятно с репутации американской армии кровью негодяя, который пытался ее оклеветать».

Благодаря работе комиссии Конгресса США мы точно знаем количество погибших в результате бойни. Чивингтон утверждал, что его войска уничтожили 500–600 индейских воинов, однако выяснилось, что на самом деле всего 28, а вот женщин и детей — 105. При этом, учитывая многократное превосходство и внезапность нападения, потери американской армии оказались удивительно велики — 24 убитых и 52 раненых.

Вождь Черный Котел сумел спастись и удерживал своих воинов от войны с белыми. Узнав о том, что планируется мощный карательный рейд американской армии против индейцев под командованием генерала Филипа Шеридана, он прибыл в Форт-Кобб, чтобы узнать, где должно находиться его племя, чтобы снова не пострадать от американской армии. Решили, что самое безопасное место под стенами форта.

Черный Котел вернулся в свое племя на берегу реки Уошите, и они стали готовиться к переезду. Однако неожиданно мирные индейцы 27 ноября 1868 года были атакованы 7-м кавалерийским полком США под командованием полковника Джорджа Кастера, и повторилась трагедия Сэнд-Крика. Но на этот раз Черному Котлу спастись не удалось: он был застрелен вместе с женой, когда они пытались переплыть реку Уошите. Селение было сожжено, а кроме его населения были убиты и 875 лошадей. На этот раз американцев ждал неприятный сюрприз: на помощь шайеннам Черного Котла бросились многочисленные индейцы из соседних поселений. 7-й кавалерийский полк был вынужден отступать, а для прикрытия своего бегства Джордж Кастер оставил 20 человек под командованием майора Эллиота, все они были убиты. Индейские организации США до сегодняшнего дня борются за то, чтобы в американских учебниках произошедшее на реке Уошите называли не «битвой», а «резней».

Война, которую выиграли краснокожие воины

Была и успешная для индейцев война. Возмущенные тем, что белые на их земле массово уничтожают бизонов, вырубают леса и строят форты и дороги, индейцы племени огалала из народа сиу во главе с вождем Красным Облаком объявили белым войну. Им 21 декабря 1866 года удалось с помощью притворной атаки на форт «Кинри» с последующей имитацией отступления заманить в ловушку отряд капитана Уильяма Феттермана, и все американские военнослужащие в количестве 81 человека были убиты. Последовали поражения американской армии у форта «Смит» и в битве при Вэгон-Бокс, и правительство США решило прекратить дорогостоящую во всех отношениях войну. Согласно мирному договору, подписанному осенью 1868 года, правительство США не только убрало все свои форты и наблюдательные посты из долины реки Паудер, но и взяло на себя обязательство в течение 30 лет снабжать индейцев продовольствием и товарами в обмен на их отказ от нападений.

Битва у форта «Кирни»

Красное Облако около 40 лет был вождем. В 1904 году он сложил полномочия вождя и сказал в прощальной речи:

«Теперь там где паслись бизоны, появились провода на столбах, которые помечают землю, где белые люди горбатятся и потеют, чтобы получить еду от земли; а вместо бизонов есть рогатый скот, о котором необходимо заботиться, чтобы он не умер. Там, где индейцы перемещались, куда сами хотели, от восхода до захода солнца сколь угодно долго по своей земле, теперь они должны передвигаться по дорогам, созданным белым человеком. И когда они переходят границу, то подходит белый человек и говорит нам, индейцам: «Вы не должны быть на земле, которая за пределами дороги». Они говорят нам, что мы индейцы, а они белые люди, поэтому с нами надо обращаться не так, как с белым человеком. Это правда. Но белый человек должен объяснить то, как необходимо обращаться с ним, и индеец должен объяснить, как следует обращаться с ним. Но этого нет. Белый человек диктует, как нужно обращаться с ним, и он же диктует, как необходимо обращаться с индейцами».

Умер Красное Облако 10 декабря 1909 года.

Победы индейцев в сражениях, которые не привели к победе в войне

В 1874 году полковник Джордж Кастер в ходе экспедиции нашел золото на земле индейцев сиу. Кроме того, США оправились после Гражданской войны, и американские власти пришли к выводу, что настало время для окончательного решения проблемы индейцев. 6 декабря 1875 года правительство США неожиданно предъявило индейцам ультиматум, в соответствии с которым они должны переселиться в выделенные им резервации до 1 февраля 1876 года, а в противном случае все они будут объявлены вне закона. О том, что эти земли были официально признаны собственностью индейцев договором 1868 года, власти США «забыли».

Тогда стояла лютая зима, и переселяться в трескучие морозы было настоящим безумием, так как это неминуемо привело бы к многочисленным человеческим жертвам, на которые американцы, очевидно, и рассчитывали. С 18 февраля было запрещено продавать индейцам оружие и боеприпасы. Летом на индейскую территорию с запада, востока и юга вторглись американские войска под командованием генералов Джорджа Крука, Альфреда Терри и полковника Джона Гиббона, началась Война за Черные холмы, названная так в честь района, где было найдено золото.

Индейцы преградили путь колонне Джорджа Крука и 17 июня 1876 года после битвы при Роузбад заставили ее повернуть назад. В авангарде колонны войск Альфреда Терри шел 7-й кавалерийский полк под командованием Джорджа Кастера, «прославившийся» резней на реке Уошите. 25 июня он потерял 267 человек убитыми, в том числе и командира, после разгрома у реки Литтл-Бигхорн. Это стало крупнейшим поражением армии США в войнах с индейцами со времени уничтожения войска генерала Сент-Клэра в 1791 году. Причем, если до этого индейцы, как правило, одерживали победы при нападении в удобном для них месте или из-за засады, то сейчас полковник сам напал на них, неправильно оценив их численность и постоянно деля свои силы, чтобы окружить индейцев. Кроме того, индейцы впервые использовали смертников — индейцы Маленький Вихрь, Порезанный Живот, Сжатая Рука и Шумно Идущий демонстративно атаковали американцев, вызвав весь огонь на себя, а их соплеменники уничтожили солдат до того, как те успели перезарядить ружья.

Весть о разгроме американцев вдохновила на борьбу против переселения резервацию индейцев племени не-персе. Это племя имело большое количество коней, и каждый воин менял их в походе. Кроме того, у многих воинов были дальнобойные и скорострельные винтовки винчестер. Все это позволяло на первых порах индейцам под руководством вождя Джозефа воевать с американской армией на равных.

17 июня 1877 года в каньоне Белой Птицы 70 индейцев, из которых 25 были вооружены луками и стрелами, вступили в бой со 130 американцами. В ходе сражения индейцы применили новую тактику: гнали на американцев табун своих лошадей и под их прикрытием обстреливали противника. В результате американцы были обращены в бегство, бросив своих раненых. Индейцы, не потеряв ни одного человека убитым, уничтожили 32 солдата и двух офицеров противника.

11 июля битвой против не-персе в каньоне реки Клируотер руководил лично новый командующий всеми войсками, действующими против индейцев, генерал Оливер Ховард. Под его командованием было более 600 солдат, на вооружении которых, кроме винтовок, были гаубицы и пулеметы Гатлинга. У индейцев было всего 200 воинов, и к тому же их мобильность сковывали женщины и дети, которых надо было защищать, так как американцы стремились их тоже убить. Тем не менее в ходе боя американцы потеряли убитыми 17 человек, а индейцы — четырех.

После этого сражения индейцы не-персе разделились. Племя вождя Зеркала ушло на территорию Монтана, чтобы оттуда попасть в Канаду. Так как на территории Монтана был либеральный губернатор и массовых репрессий против индейцев тут еще не было, а здешние жители охотно продавали им продовольствие, то, очевидно, вождь Зеркало решил, что он находится в другом государстве, где ему ничего не грозит. Во всяком случае, боевое охранение вокруг лагеря он не выставил и 9 августа на берегу реки Биг-Хоул был атакован войсками полковника Джона Гиббона. При ружейном и артиллерийском залпах по лагерю погибло много индейцев, в том числе женщины и дети. Однако индейские воины не поддались панике, рассредоточились по окрестностям и метким огнем из винтовок сорвали попытку американцев поджечь лагерь. Затем они смогли контратаковать американцев и не только выбить их из лагеря, но и захватить их артиллерийское орудие — единственный такой случай в истории американо-индейских войн. Правда, американцы успели вывести его из строя. Затем индейцы решили продолжить свой путь в Канаду, а прикрывать свой отход оставили 30 воинов, которые в течение суток сдерживали 200 солдат, активно обстреливая из винтовок позиции американцев, а потом догнали свое племя. В результате сражения американцы потеряли 31 убитым, а индейцы — около 80, но большинство из них — женщины и дети.

Постоянные поражения американской армии встревожили правительство США. Почти вся американская армия была переброшена на Великие равнины. Начала активно применяться тактика «выжженной земли»: американские солдаты убивали всех индейцев, которых только могли, включая детей, женщин и стариков, поджигали леса и прерии.

В нашей стране часто пишут об уничтожении индейцев через эпидемии путем раздачи им одеял, зараженных оспой. Однако на самом деле этот способ геноцида против индейцев применяли англичане в XVII-XVIII веках. Американцы его практически не применяли, так как оспа очень плохо передается через предметы и заражались люди ею в основном через воздух.

Однако до открытия в 1892 году русским ученым Дмитрием Ивановским вирусов об этом никто не знал. Кроме того, в случае эпидемии оспы среди индейцев она могла перекинуться и на белых. Поэтому американцы в качестве одного из способов массового уничтожения индейцев применяли отравление водных источников стрихнином в местах их проживания. Нельзя забывать и то, что европейцы принесли в Америку множество заразных болезней, к которым у коренных жителей отсутствовал иммунитет. Их жертвами стали миллионы индейцев.

Тактика «выжженной земли» стала приносить результаты. Индейцы страдали не только от жажды, но и от голода, так как бизонов становилось все меньше. Необходимость постоянно защищать женщин и детей мешала их вооруженной борьбе, и, кроме того, у них стали заканчиваться боеприпасы. Постепенно одни племена стали соглашаться на переселение в резервации и даже принимали участие на стороне американцев в войнах с сиу и не-персе, а другие пытались уйти в Канаду, тогда еще колонию Британии. Там положение индейцев было намного лучше, так как в Канаде белых переселенцев было значительно меньше, а земли значительно больше, чем в США. Американцы всячески препятствовали уходу индейцев в Канаду, так как опасались набегов индейцев оттуда и использования их как союзников британцев в случае войны.

Часть индейцев сиу смогла прорваться в Канаду во главе со своим вождем Сидящим Быком — победителем американцев у реки Литтл-Бигхорн. Индейцы не-персе прошли 1800 километров по территории США, но были окружены в 2,5 раза превосходящими их американскими войсками у гор Бэр-По менее чем в 70 километрах от канадской границы 30 сентября 1877 года. Тем не менее часть индейцев сумела прорваться в Канаду. Оставшиеся отбили кавалерийскую атаку американцев и заняли круговую оборону, вырыли в земле укрытия для женщин и детей, стрелковые ячейки и ходы сообщения. Во время атаки индейцы, воюющие на стороне США, угнали большую часть лошадей не-персе, поэтому прорваться в Канаду им стало сложно и их вождь Джозеф все свои надежды возлагал на помощь Сидящего Быка из Канады.

Вскоре был убит вождь Зеркало. 2 октября американцы пригласили Джозефа на переговоры и схватили его. К счастью для индейцев, в тот же день лейтенант Джером Ловелл по ошибке забрел в расположение индейцев, и они пленили его и обменяли на Джозефа.

3 октября американцы доставили 12-фунтовую гаубицу и демонстративно с ее помощью убили индейскую женщину с маленькой девочкой, скрывавшихся в яме, а затем начали обстреливать позиции индейцев. К тому же сильно похолодало, и индейцы, не имевшие теплой одежды, стали замерзать, а надежда на помощь Сидящего Быка не оправдалась.

5 октября вождь Джозеф принял решение сдаться.

«Мы могли бы бежать, если бы оставили наших раненых, стариков и детей, — объяснил он свое решение. — Но не хотели делать это. Мы не слышали ни об одном раненом индейце, который выжил бы в руках белых».

По условиям капитуляции индейцам было гарантировано, что они будут жить в резервации у себя на родине, а через год им вернут угнанных коней. Как и следовало ожидать, американцы снова обманули: поселили в Канзасе и Оклахоме, коней не вернули. Вождь не-персе Джозеф умер в 1904 году, дожив до 64 лет.

Последняя бойня индейцев

Война за Черные холмы стала последней американо-индейской войной, но не последним кровавым эпизодом в вооруженном противостоянии народов. В 1888 году индеец из племени пайюты по имени Вовока, что означает «резатель», заявил, что он, когда был без сознания, болея лихорадкой, общался с Богом и стал его пророком. Он с 14 лет воспитывался в семье религиозных белых фермеров, которые дали ему имя Джек Уилсон, поэтому хорошо знал христианство. Он рассказал индейцам, что Бог сообщил ему, что его сын Иисус Христос скоро вернется на Землю в образе индейца. После этого случится новый Всемирный потоп, который смоет всех белых, а когда вода схлынет, то вернутся все мертвые индейцы и стада бизонов. Во время потопа все поверившие в его учение спасутся, так как будут подняты между небом и землей, а затем возвращены на землю.

Главным ритуалом нового религиозного учения стала Пляска духов, давшая ему название. Она представляла собой круговой танец, во время которого танцующие время от времени бросали вверх комки земли и постепенно впадали в транс. В 1889 году Вовока «предсказал» солнечное затмение, очевидно, прочитав о нем в календаре, но на индейцев это произвело сильное впечатление, и количество его сторонников резко увеличилось. К нему присоединился и вождь Сидящий Бык, поверивший американцам и вернувшийся из Канады.

В принципе, учение Вовока было выгодно американцам, так как учило не воевать с белыми, а ждать, когда их смоет, но, к несчастью для всех, местный правительственный агент по делам индейцев Даниэль Ройер абсолютно не разбирался в их жизни. Он писал в Вашингтон, что индейцы готовятся к восстанию и постоянно танцуют воинственный танец, а в качестве вождя будущего восстания он называл Сидящего Быка и требовал его ареста.

15 декабря 1890 года при попытке ареста произошла перестрелка и были убиты Сидящий Бык и восемь его сторонников, а также шесть полицейских-индейцев. Это еще более обострило отношения индейцев и местного белого населения. По просьбе Даниэля Ройера прибыл все тот же известный кровавыми расправами над краснокожими 7-й кавалерийский полк. Среди индейцев сразу разнесся слух, что войска прибыли для их насильственного переселения на север или на остров в Атлантическом океане.

Под их влиянием вождь индейцев сиу Большая Нога принял приглашение вождя Красного Облака и решил переселить свое племя из резервации Шайенн-Ривер в его резервацию Пайн-Ридж на юге. Глубокой ночью 23 декабря 1890 года индейцы тронулись в путь. Американские кавалеристы смогли настигнуть и окружить племя только через пять дней у ручья Вундед-Ни, когда они уже почти достигли своей цели. Утром 29 декабря индейцам объявили, что им разрешат поселиться в Пайн-Ридже, но при условии, что они сдадут все огнестрельное оружие. Индейцы очень не хотели сдавать оружие, так как охотиться с луками и стрелами тяжело, а охота была бы единственным источником продовольствия на новом месте в зимнее время. Явно стремлением уморить индейцев голодом и было вызвано требование американцев. Тем не менее вождь Большая Нога согласился с американцами, и началась сдача оружия.

Среди индейцев был глухой по имени Черный Койот. Он не слышал приказа вождя и не захотел отдать солдату винтовку, за которую он заплатил много денег. Американец стал отнимать ее, и прозвучал выстрел. Испуганные солдаты сразу открыли огонь и начали выходить из лагеря, а индейцы, которые еще не сдали оружие, ответили им.

Когда американцы, отстреливаясь, покинули лагерь, по нему ударила установленная на окрестных холмах артиллерия. Обстрел продолжался несколько часов, а тех, кто пытался убежать из лагеря, догоняли и убивали американские кавалеристы.

«Генерал Нельсон Майлз, который посетил место бойни после трехдневной снежной бури, насчитал примерно 300 покрытых снегом тел в окрестностях, в том числе на значительном удалении, — вспоминал позже рядовой 7-го кавалерийского полка Хью Мак-Гиннис. — Он с ужасом убедился, что беззащитных детей и женщин с грудными младенцами на руках солдаты преследовали и безжалостно убивали на расстоянии до двух миль от места перестрелки».

Редкий случай, но даже американские историки называют происшедшее «Бойня у ручья Вундед-Ни». Тем не менее 20 кавалеристов были награждены за нее Медалью Почета — высшей воинской наградой США.

«За беспримерную храбрость в обуздании и возвращении на линию огня паникующего вьючного мула», — говорится в формулировке награждения одного из них.

В январе 1891 года редактор газеты «Абердинский субботний пионер» Лаймен Фрэнк Баум написал в редакционной статье:

«Наша безопасность требует полного уничтожения индейцев. Притесняя их в течение веков, нам следует, чтобы защитить нашу цивилизацию, еще раз их притеснить и стереть, наконец, этих диких и неприручаемых тварей с лица земли».

Пройдет еще девять лет, и он напишет книгу «Удивительный волшебник из страны Оз», на основе которой будет написан ее русский вариант — «Волшебник Изумрудного города».

Окончательное решение индейского вопроса

К счастью, бойня у ручья Вундед-Ни стала последним случаем массового уничтожения индейцев при помощи оружия. Теперь их уничтожали другими методами. Началась насильственная ассимиляция индейцев. После того, как всех индейцев загнали в резервации, там стали постепенно открывать школы-интернаты, куда индейцы должны были отдавать своих детей. Там юным индейцам выдавали одежду белых людей, делали европейскую стрижку, а заодно давали английские имена и запрещали разговаривать на родном языке, соблюдать индейские обычаи и традиции. Только в конце XX века, после множества скандалов из-за сексуального, физического и психического насилия в этих интернатах, администрации резерваций получили право открывать свои школы, где дети индейцев изучают и родной язык.

Впрочем, от желания уменьшить численность индейцев власти США не отказались. С 1907 по 1929 год 24 штата приняли законы о насильственной стерилизации. Тяжелее всего они ударили по индейским женщинам, так как по тогдашним законам демократической Америки они изначально считались отсталыми и попадали под действия этих законов. Интересно, что насильственная стерилизация была официально объявлена как инструмент борьбы за чистоту расы. Вот что сказал президент США Калвин Кулидж еще в 1924 году:

«Америка должна остаться Америкой. Биологические законы показывают, что нордическая раса ухудшается, если смешивается с другими».

А вот что было сказано в решении Верховного суда США по делу «Бак против Белла» в 1927 году:

«Миру будет лучше, если вместо ожидания казни дегенеративного потомства за совершенные им преступления или его голодной смерти из-за собственной тупости общество предотвратит появление на свет тех, кто очевидно не подходит для продолжения рода».

Стоит ли после этого удивляться тому, что Гитлер написал так много хороших слов про США в своей книге «Майн Кампф».

Конечно, после Второй мировой войны такие методы стали противоречить толерантности, поэтому стерилизовать стали «добровольно». В резервациях была создана Индейская служба здравоохранения (IHS), сотрудники которой в 60-е и 70-е годы получали дополнительное солидное денежное вознаграждение за каждую стерилизованную индейскую женщину. Пользуясь их слабыми знаниями в медицине, они настойчиво рекомендовали подписать согласие на стерилизацию, утверждая, что это единственный способ избежать смертельной болезни, и даже уверяя их, что это временная невозможность рожать детей. Ученый из Университета Небраски Джейн Лоуренс утверждает, что за эти годы было стерилизовано не менее четверти индейских женщин в возрасте от 15 до 44 лет.

По мнению большинства ученых, к концу XVIII века на нынешней территории США проживало 15–18 миллионов индейцев. Согласно последней переписи населения США 2010 года, их вместе с алеутами и эскимосами 2,9 миллиона. Но и эта перепись не отражает полную картину.

Крупнейшим индейским народом являются чероки — их около 310 тысяч, но из них чистокровных менее 15 тысяч. Отсюда и данные о владении родным языком среди индейцев США: 72% из них не знают другого языка, кроме английского, а владеет языком своего племени всего 21%. Высшее образование имеют 16% индейцев, в то время как в среднем по стране — 28% населения. Зато еще до пандемии безработица среди индейцев была в 5,5 раза выше среднеамериканской.

Это связано с тем, что большинство индейцев находятся в 326 резервациях, которые занимают 2,3% территории США. В последние годы финансовое положение в резервациях улучшилось за счет открытия там казино, запрещенных в большинстве штатов. Однако по-прежнему 23,6% индейцев живут ниже черты бедности при 14,3% в стране. Открытие казино имеет и отрицательную сторону, так как порождает иждивенчество и не стимулирует молодых индейцев получать хорошее образование. Почти во всех резервациях запрещена продажа алкоголя индейцам, тем не менее смертность от алкоголизма среди индейцев в четыре раза выше, чем в среднем среди американцев. Прогнозы существования индейцев в следующие десятилетия не дают повода для оптимизма.

Большинство индейцев считают, что празднование Дня благодарения является издевательством над ними. Интересно, что когда его праздновали первый раз в 1621 году, то на праздник пригласили 90 индейцев из племени патуксетов и угостили их печеньем. К сожалению, получали печенье от американцев и верили, что они их друзья, не только индейцы.