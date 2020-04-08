Количество пожаров в России выросло, несмотря на карантин и самоизоляцию

МЧС фиксирует рост количества пожаров в России с начала года, несмотря на продолжающийся режим самоизоляции, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Отмечается, что в некоторых регионах страны возгорания стали случаться в два раза чаще и более, а в 55% случаев огонь начинается на открытых территориях.

«Сопутствующими факторами роста количества данных пожаров являются наступление весны в регионах раннее климатической нормы и погодные и метеорологические условия, а также нарушения гражданами карантинных ограничений и оставление детей без присмотра», — сообщили в МЧС России в ответ на запрос ФАН.

В эти дни ведомство активно проводит информационную работу по пропаганде правил пожарной безопасности в быту и на природе. По данным спасателей, с начала 2020 года надзорные органы МЧС провели 7,5 тысяч межведомственных рейдов и 14,5 тысяч оперативных выездов при сообщении о горении сухостоя, выявляли нарушения требований правил противопожарного режима, а также зафиксировали 13 тысяч случаев неконтролируемых поджогов сухой растительности.

Один из таких крупных пожаров, напомним, случился 28 марта в Ростове-на-Дону: в результате поджога загорелся камыш, огонь вплотную подобрался к стадиону «Ростов Арена», а при тушении погиб сотрудник МЧС.

Как уточнили ФАН в пресс-службе ведомства, в МЧС спланированы сезонные профилактические операции «Лето» и «Особый противопожарный режим». В плане значатся рейдовые осмотры (специалисты будут следить за порядком выжигания сухой травы); межведомственные рейды (проверят очистку территорий около лесов от сухой травянистой растительности, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов; отделят леса противопожарной минерализованной полосой и другим барьером); проверки термических точек, обнаруженных средствами космического мониторинга.

Добавим, в начале апреля глава МЧС России Евгений Зиничев предложил ввести уголовное наказание за выжигание сухой растительности. По данным МЧС, человеческий фактор в 99% случаев становится причиной ландшафтных пожаров. Сейчас за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф в размере до 3 тысяч рублей, за выжигание сухой травы — до 4 тысяч рублей, а в случае если возник пожар, но не пострадали люди, размер штрафа достигает 5 тысяч рублей. По мнению руководства МЧС России, от административных наказаний стоит переходить к Уголовному кодексу РФ.

Сейчас сложная пожароопасная обстановка наблюдается в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Тверской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Курской, Новгородской, Владимирской областях, в Мордовии и Чувашии.