Заболевшая коронавирусом звезда «Деффчонок» рассказала о самочувствии

Москва, 8 апреля. Российская актриса Галина Боб, заразившаяся коронавирусом, рассказала о самочувствии. Она надеется, что болезнь будет протекать в легкой форме.

Звезда сериала «Деффчонки» заявила, что пока чувствует себя хорошо.

«В больницу ложиться не собираюсь, чувствую себя хорошо. Надеюсь, что все пройдет в легкой форме», — сказала Боб, ее слова приводит издание NewInform.

Из симптомов у актрисы были только потеря обоняния и слабость. Она добавила, что за границу не ездила и ни с кем из больных не контактировала.

О том, что у Боб подтвердился коронавирус, стало известно накануне. Она поблагодарила поклонников за поддержку и ответила хейтерам, чтобы те следили за собственным здоровьем.

Актриса считает, что ей виднее, как себя вести во время болезни. Боб сообщила, что ей пришлось пойти за лекарствами для супруга в аптеку, соблюдая все рекомендации медиков.

При походе в магазин и аптеку актриса надевала перчатки и медицинскую маску, не приближалась к другим людям ближе чем на два метра.

Напомним, что представители бомонда в России соблюдают карантин. Однако некоторые известные артисты заразились коронавирусом.

Певец Лев Лещенко заявил, что уже вернулся домой после инфекционной больницы в Коммунарке. Он добавил, что нарушить карантин после зарубежной поездки его подбил Андрей Малахов.