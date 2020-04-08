Самонкин призвал наказаывать как в Европе за провокации на митингах

Москва, 8 апреля. Российские власти должны ввести уголовную ответственность за провокации во время митингов, как это сегодня происходит в Европе. Об этом в среду заявил политолог Юрий Самонкин.

«У нас пока оппозиция и провокаторы отделываются административными штрафами и мерами изоляции временного характера. В данной ситуации нам надо брать опыт Европы, где установлена уголовная ответственность за организацию протестных настроений», — отметил он в разговоре с New Inform.

По словам эксперта, массовые протесты в России обычно имеют внешний фактор. Их координируют и финансируют из-за рубежа для спекуляции на внутренних проблемах страны. Самонкин обратил внимание на то, что многие российские оппозиционеры работают по американским методичкам. Как только в той или иной стране начинаются протестные движения, США сразу же подключаются к этим процессам.

Так, например, было во время протестов в Гонконге. Общая сумма ущерба, который протестующие нанесли бюджету своей страны, составила 8 млн долларов. В России также проходили массовые беспорядки летом прошлого года, когда в Москве проходили выборы в Мосгордуму. Не допущенные до выборов оппозиционные кандидаты устроили серию несанкционированных акций, во время которых постоянно происходили стычки с полицией, и парализовали общественный транспорт в центре города.