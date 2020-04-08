Разведка США в ноябре предупреждала Белый дом о катастрофических последствиях коронавируса

Вашингтон, 8 апреля. Американская разведка предупреждала Белый дом о катастрофических последствиях коронавируса еще в ноябре прошлого года, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники.

Источники телекомпании ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США (РУМО) об инфекции в Китае. Уже тогда представители спецслужб высказали опасения, что вирус, распространявшийся на территории китайского города Ухань в ноябре 2019 года, может нанести «серьезную угрозу американским военнослужащим в Азии».

Они пришли к выводу, что последствия от вируса «могут быть катастрофическими», отметил «Взгляд». Как отметила телекомпания, эта информация неоднократно была доведена до РУМО, комитета начальников штаба ВС США и администрации американского лидера Дональда Трампа. Более того, как отметили в СМИ, высокопоставленные чиновники и члены Совета национальной безопасности Белого дома в декабре регулярно проводили брифинги, посвященные новому типу коронавируса, указала «Газета.ру».

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя — новый тип коронавируса. Инфекция быстро распространилась по всему миру. На сегодняшний день, число заболевших превысило 1,4 млн человек. От инфекции скончались свыше 80 тысяч человек за все время, напомнил «Царьград».