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Разведка США в ноябре предупреждала Белый дом о катастрофических последствиях коронавируса

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Разведка США в ноябре предупреждала Белый дом о катастрофических последствиях коронавируса

Вашингтон, 8 апреля. Американская разведка предупреждала Белый дом о катастрофических последствиях коронавируса еще в ноябре прошлого года, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники.

Источники телекомпании ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США (РУМО) об инфекции в Китае. Уже тогда представители спецслужб высказали опасения, что вирус, распространявшийся на территории китайского города Ухань в ноябре 2019 года, может нанести «серьезную угрозу американским военнослужащим в Азии».

Они пришли к выводу, что последствия от вируса «могут быть катастрофическими», отметил «Взгляд». Как отметила телекомпания, эта информация неоднократно была доведена до РУМО, комитета начальников штаба ВС США и администрации американского лидера Дональда Трампа. Более того, как отметили в СМИ, высокопоставленные чиновники и члены Совета национальной безопасности Белого дома в декабре регулярно проводили брифинги, посвященные новому типу коронавируса, указала «Газета.ру».

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя — новый тип коронавируса. Инфекция быстро распространилась по всему миру. На сегодняшний день, число заболевших превысило 1,4 млн человек. От инфекции скончались свыше 80 тысяч человек за все время, напомнил «Царьград».

Разведка США в ноябре предупреждала Белый дом о катастрофических последствиях коронавируса

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