Мусульмане России готовятся к Рамадану в условиях самоизоляции

Санкт-Петербург, 8 апреля. Подготовка к Рамадану активно ведется даже в период пандемии. Об этом рассказал представитель мусульман Мурманской области Раил Биккиняев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На онлайн-пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» он отметил, что в Мурманской области зафиксированы случаи заражения коронавирусом, введен режим самоизоляции. С началом профилактических мероприятий в регионе был закрыт и исламский центр в Мурманске.

«Но несмотря на это, в мечетях молитва происходит, но в небольших количествах: один-два человека – именно дежурные имамы. Остальные прихожане читают молитву у себя дома, находятся на самоизоляции», — добавил он.

Биккиняев отметил, что лекции о духовных потребностях мусульман, трансляции проводятся в Сети, ведется активная подготовка к Рамадану. Обсуждается вопрос, в каком формате его провести в условиях самоизоляции.

«Бывают коллективные ифтары. Но в связи с последними событиями, мы сейчас подумаем, как это лучше сделать. И, скорее всего, будем рекомендовать, чтобы это было на дому», — заключил Биккиняев.

Ранее на пресс-конференции главный раввин Биробиджана и Еврейской автономной области Эли Рисс рассказал, что праздник Песах проведут в регионе в домашних условиях из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.