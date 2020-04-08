Настоятель старообрядческой общины рассказал о мерах против коронавируса в церкви

Санкт-Петербург, 8 апреля. Невская старообрядческая поморская община рекомендовала пожилым людям воздержаться от посещения церкви, но службы продолжаются, рассказал настоятель общины председатель российского совета церкви Владимир Шамарин.

Шамарин принял участие в онлайн-эфире на тему «Религия в эпоху самоизоляции» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Он рассказал о мерах, которые приняла церковь для противодействия распространению коронавируса.

«Мы сделали обращение к нашим прихожанам и в рамках российского совета нашей церкви с тем, чтобы пожилые люди, в особенности, воздержались от посещения храма и чтобы в основном служили служители, и малым количеством может быть, неполной торжественностью, но все-таки чтобы служба совершалась», — рассказал настоятель.

Он отметил, что онлайн-трансляции — это совершенно нетрадиционная форма для церкви, к этому относятся с предубеждением. Поэтому прихожане помолятся сами дома, добавил настоятель. Он рассказал, что прихожане реагируют адекватно.

«Конечно, звонки телефонные раздаются в храме, спрашивают о возможности посещения. Если несколько человек молодого возраста – мы, в общем допускам. Три-четыре человека придет – это ведь не делает погоды, как говорится», — объяснил Шамарин.

По его словам, в Невской старообрядческой поморской общине пока не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

«Староообрядчество за века гонений привыкло к тому, чтобы молиться дома. Старообрядцы более приучены с детства к домашней молитве, которая не противопоставляется церковной и имеет даже большее значение», — подытожил Шамарин.

Также участие в онлайн-эфире принял начальствующий епископ российского объединенного Союза христиан веры евангельской-пятидесятников (РОСХВЕ) Сергей Ряховский. Он рассказал, что церкви евангельских христиан перешли в режим онлайн на фоне вспышки эпидемии коронавируса и увеличили число прихожан после перевода служб в онлайн.