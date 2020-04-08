Эксперт объяснил невозмутимость России перед выходом США из Договора по открытому небу

Возможный выход Вашингтона из Договора по открытому небу не приведет к заметному изменению военно-стратегического баланса между Россией и США, однако снизит уровень взаимного доверия между странами.

Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал полковник в запасе, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» и член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

США идут на выход

На днях британская газета The Guardian опубликовала заметку с красноречивым заголовком «Администрация Трампа полна решимости выйти из договора, снижающего риск войны». Речь в ней шла о том, что несмотря на яростную критику со стороны союзников по НАТО и американских демократов, хозяин Белого дома по-прежнему полон решимости вывести США из Договора по открытому небу (ДОН).

«В ближайшее время ожидается заявление о намерениях, а официальное уведомление о выходе будет опубликовано через несколько месяцев, возможно в конце финансового года в сентябре. США перестанут быть участниками договора через шесть месяцев после этого, поэтому если в ноябре будет избран новый президент, это решение может быть отменено до вступления в силу», — поведала читателям газета с явной надеждой на то, что Трамп проиграет выборы-2020.

Заметка The Guardian стала далеко не первым «тревожным звоночком», свидетельствующим о том, что дни существования ДОН с точки зрения Дональда Трампа фактически сочтены.

Так, еще в начале октября 2019 года председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом «изучает возможности» выхода из договора. А 30 октября законопроект о выходе США из ДОН был внесен на рассмотрение Сената.

Формальным поводом к появлению законопроекта стали обвинения в адрес России: якобы она нарушает Договор, запрещая полеты в 10 км от границ Абхазии и Южной Осетии, а также ограничивая полеты над Калининградской областью.

Разумеется, Россия подобные обвинения отвергла, равно как и выпады американской стороны о том, что Москва злоупотребляет договором для сбора данных о критической инфраструктуре США.

Вскоре американская газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из договора. Правда, решение это, мол, еще не является окончательным.

Впоследствии другое американское издание, Defense News, со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США, объявило, что решение о выходе Штатов из ДОН может быть принято до конца января 2020 года.

Заметим, что действия администрации Трампа по подготовке выхода Вашингтона из договора вызвали большую озабоченность не только у европейских сателлитов США, свидетельством чего стала заметка в The Guardian, но и у политических оппонентов Трампа внутри самих Штатов.

6 марта 2020 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва серьезно обеспокоена заявлениями официальных лиц США, которые пытаются использовать ДОН во внутриполитических играх. В свою очередь, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков предупредил, что Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если США все же решат выйти из Договора по открытому небу.

Никому не нужный ДОН

Какое значение имеет сохранение ДОН для США? И чем Россия может ответить на выход Штатов из договора? На эти и другие вопросы ФАН ответил Виктор Мураховский.

— Виктор Иванович, какое значение имеет сохранение Договора по открытому небу? Насколько он важен для США?

— Давайте сразу уточним: участниками ДОН, он же Treaty on Open Skies, подписанного 24 марта 1992 года в Хельсинки, являются не только США и Россия. На текущий момент насчитывается 34 государства-участника договора. Что же до реального значения ДОН в области контроля над вооружениями, то оно на сегодняшний день для США не столь уж и велико.

— Почему?

— Не секрет, что параметры аппаратуры, допускаемой в рамках ДОН к установке на самолетах наблюдения, имеют серьезные ограничения. Например, в случае оптических панорамных и кадровых фотоаппаратов, а также видеокамер разрешающая способность на местности не должна быть лучше 30 сантиметров на минимальной высоте над уровнем земли. В случае радиолокационных станций бокового обзора с синтезированной апертурой разрешающая способность на местности не может быть лучше трех метров, и так далее.

— Да, это известно.

— Соединенные Штаты обладают крупнейшей в мире спутниковой группировкой, включающей помимо прочего спутники детальной фоторазведки и спутники радиолокационной разведки. Параметры установленной на этих космических аппаратах аппаратуры наблюдения значительно превышают параметры аппаратуры, допущенной в рамках ДОН к установке на самолетах наблюдения.

То есть США с орбиты могут получать куда больше сведений о любой точки на территории наблюдаемого государства, чем при использовании для этих же целей самолетов наблюдения. При таких обстоятельствах чисто технически ДОН для Вашингтона не очень-то и нужен. Точнее, совсем не нужен.

— Что ж, с технической точки зрения, договор Штатам действительно не нужен. А с политической?

— Вашингтон явно взял курс на выход из всех международных договоров, которые как-то ограничивают военно-техническое развитие Штатов. Поэтому и с политической точки зрения, каких-то особых причин, чтобы далее придерживаться положений Договора по открытому небу, у американцев тоже нет. Полагаю, в ближайшем будущем США выйдут также из договора СНВ-3 (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

— Понятно, почему за сохранение участия США в ДОН ратуют американские демократы. Ими движет не какая-то фантастическая тяга к миротворчеству, а банальное желание побольнее пнуть Трампа. Поэтому если Трамп — за выход из договора, то демократы, разумеется, будут против. Но почему этот возможный шаг Белого дома осуждают европейские союзники Соединенных Штатов?

— Отнюдь не все страны НАТО уверены в том, что после выхода из ДОН американцы будут делиться с ними критической информацией в области космической разведки. Поэтому, конечно, для многих европейских союзников Америки, сейчас получающих хоть какую-то развединформацию за счет договора, выход из него Штатов не выгоден.

— Потому что выход США из ДОН просто прикончит его?

— Конечно.

Конец эры доверия

— Допустим, Штаты все же вышли и договор почил в бозе. Чем на это способна ответить Россия?

— Российская Федерация может ответить на это выступлением Марии Захаровой, дай бог ей здоровья.

— И все?

— Все.

— А как же, например, наращивание Россией собственной орбитальной группировки разведывательных спутников?

— Так Россия этим занимается и будет заниматься вне какой-либо привязки к факту существования или отмены ДОН. Иными словами, исчезновение договора, с технической точки зрения, мало что изменит для Вооруженных Сил РФ.

— Получается, что современная российско-американская дискуссия вокруг Договора по открытому небу — это лишь дипломатический ритуал? Ведь, как мы уже выяснили, его сохранение или отмена практически никак не сказывается на обороноспособности России и США?

— Можно сказать и так. А можно обратить внимание на то, что ДОН, как и СНВ-3, способствует сохранению хоть какого-то взаимного доверия сторон в российско-американских отношениях. Отмена упомянутых договоров к заметному изменению военно-стратегического баланса между Москвой и Вашингтоном не приведет, но уровень взаимного доверия понизит.

— Этот уровень и сейчас невелик…

— А тут он рискует вообще упасть до нулевой отметки. Фигурально выражаясь, на смену эре доверия окончательно придет время, когда «джентльменам принято верить на слово». Но поскольку в современной политике никто друг друга считать джентльменами не готов, веры не будет никому. Вот это действительно печально.

Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки первоначально представителями 23 государств-членов ОБСЕ, разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.