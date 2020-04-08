Режим работы школ из-за коронавируса будут определять в регионах самостоятельно

Владимир Путин 8 апреля провел совещание с губернаторами по поводу ситуации с коронавирусом и озвучил новые поручения. Свои рекомендации и список мер для обеспечения образовательного процесса отправило в регионы и Минпросвещения РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей. В ведомстве уверяют, что с учетом этих рекомендаций регионы будут готовы к любым сценариям развития событий. В них озвучены как варианты возвращения к учебе в зданиях школ в штатном режиме, так и возможный перенос процесса обучения на второй год.

«Конкретные меры каждый регион определит самостоятельно, исходя из ситуации на местах, согласовав свои действия с федеральными органами исполнительной власти», — уточнили в Минпросвещения.

Работу школ регионам рекомендуют выстроить, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации.

«Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — значится в рекомендациях министерства. Среди подобных требований называются сокращение количества учащихся путем деления класса на группы/ корректировка учебных планов/ акцент на освоение нового учебного материала.

Если ситуация требует домашней самоизоляции, регионы по рекомендациям Минпросвещения продолжат образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами.

В этом случае у регионов есть выбор. Они могут продолжить учебную деятельность по прежнему календарному графику, полностью переведя ее на дистанционный формат. Или же окончить учебный год для 1-8 классов по результатам завершенных четвертей (триместров), с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате. При необходимости им рекомендуется рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий.

«Также регионам предписано обеспечить очное проведение аттестации в 9 классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе, с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10-11 классов). Старшие классы должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ», – уточнили в Минпросвещения РФ.

Также отмечается, что система дошкольного образования продолжает обеспечивать уход и присмотр за детьми. При условии стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации предлагается обеспечить работу групп в обычном режиме с соблюдением всех профилактических мер. При неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации должны работать дежурные группы численностью не более 12 человек с соблюдением мер профилактики.