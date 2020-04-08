Коллекторы на Украине используют карантин в качестве «союзника для выбивания долгов»

На днях украинское министерство внутренних дел было вынуждено констатировать активизацию на всей территории страны деятельности всевозможных коллекторских фирм, представители которых в ходе своих рейдов по месту жительства должников зачастую прибегают к открытому нарушению закона. Подобную активизацию правоохранители объясняют ужесточением правил карантина, введенного в связи с коронавирусом.

В данный момент практически все злостные неплательщики не покидают своих квартир и домов. В ряде регионов местные власти попытались на законодательном уровне защитить указанных должников и предоставить им так называемые «кредитные каникулы», но банки и другие финансовые учреждения в своем большинстве такую инициативу проигнорировали. По словам независимых экспертов, сложившаяся ситуация чревата для Украины новыми социальными потрясениями. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Киевлянка Дарья Шерстюк (имя изменено) обратилась в местное отделение полиции с заявлением. Она пожаловалась на самоуправство коллекторов известной в украинской столице кредитной компании. В течение последних 1,5 месяца Шерстюк шантажируют кредиторы, требуя вернуть взятые год назад пять тысяч гривен (около 15 тысяч рублей), а также выплатить проценты в размере 40 тысяч (!) гривен. «Люди спортивной внешности» регулярно осаждают ее квартиру, приводят в негодность дверные замки и пишут на дверях сообщения провокационного характера.

«Я оплатила «тело кредита», а платить по процентам не могу, поскольку из-за всеобщего карантина лишилась работы», — написала Дарья в пояснительной записке к уже оформленному заявлению.

Девушка была шокирована реакцией дежурного полицейского, который показал ей не менее 20 подобных документов.

«Жалобы на действия коллекторов теперь к нам поступают ежедневно десятками, но мы не можем оперативно реагировать на каждый отдельно взятый случай, — сказал в доверительной беседе корреспонденту ФАН сотрудник киевского уголовного розыска Владимир Н. — У нас, что называется, «связаны руки». Пока случаи шантажа не будут доказаны документально, а «кредиторы» не приступят к прямым актам насилия, защитить должников правоохранители не могут по определению».

Впрочем, соответствующие уголовные дела могут быть открыты «постфактум». Так, например, в Кременчуге (Полтавская область) медсестра одной из городских поликлиник не смогла вынести постоянные угрозы со стороны «сотрудников банковских служб безопасности» и свела счеты с жизнью. По некоторым данным, в оставленном последнем послании женщина назвала имена и фамилии тех, кто ее «третировал». Сейчас прокуратура проводит следственные действия. А около недели назад правоохранительные органы Житомирской области возбудили дело по факту попытки самосожжения местного жителя, задолжавшего банку 200 тысяч гривен.

«И все же случаи, когда деятельностью коллекторов действительно заинтересовались соответствующие органы, можно перечесть по пальцам, — подчеркнул в комментарии Федеральному агентству новостей юрист Виктор Барчук. — А ведь тотальный карантин на Украине в значительной степени облегчил работу так называемых «вышибал». Сегодня они попросту вызванивают фактических должников и устраивают на них охоту: рано или поздно неплательщик выйдет в магазин или, например, решит выгулять собаку. В этих случаях должника, чье местонахождение было определено заранее, достаточно припугнуть».

Кстати, это мнение разделяют и сами коллекторы.

«Мне, конечно, не очень приятно это признавать, но болезнь (речь идет о пандемии коронавируса. — Прим. ФАН) играет мне и моим коллегам на руку, — констатирует Вадим, он представился начальником банковской службы финансовой безопасности. — Если хотите — он наш союзник. Дай бог, карантин продлится, и мы «выбьем» долги у большинства неплательщиков. Остальным будет вовсе неповадно брать в долг».

Каким именно образом сотоварищи Вадима планируют «выбивать долги», он не объяснил.

«Сейчас на Украине без работы, без средств к существованию и возможности платить по взятым ранее кредитам остались более 15 миллионов человек, — резюмировала социальный психолог Елена Мильто. — В обозримом будущем эту «армию» пополнят не менее десяти миллионов их сограждан, которым уже сейчас нечем платить за коммунальные услуги. Что будет со страной после снятия ограничительных мер в контексте COVID-19, остается только догадываться».

Тем временем официальный Киев санкционировал открытие ранее временно прекративших свое функционирование ломбардов и других залоговых структур. Этот шаг украинское руководство объяснило странной формулировкой: