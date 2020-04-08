Пятидесятники готовы отпраздновать Пасху в июне

Санкт-Петербург, 8 апреля. Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) отпразднует семейную Пасху 19 апреля, но готов провести празднование повторно для прихожан летом. Об этом рассказал начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский, выступая на пресс-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в среду, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ряховский отметил, что пятидесятники всегда отмечали Пасху вместе с Русской православной церковью (РПЦ). По его словам, верующие отпразднуют в ночь на 19 апреля семейную Пасху, как это было во времена Исхода.

Епископ добавил, что РОСХВЕ готов провести публичное празднование Пасхи позднее, например, в июне, чтобы этому празднику могли возрадоваться верующие.