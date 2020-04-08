Доктор Мясников рассказал, кому следует носить маски

Москва, 8 апреля. Медицинские маски не способны защитить здоровых людей от коронавирусной инфекции. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

По его словам, маски должны носить те люди, у которых есть симптомы заболевания, чтобы оградить окружающих от возможного заражения.

«Здоровым людям маска не нужна. Однако в связи с распространением инфекции рекомендуется носить маски, чтобы люди, которые бессимптомно переносят коронавирус, не распространяли инфекцию», — пояснил Мясников.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 1,4 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции во многих регионах России действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.