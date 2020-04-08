Бессараб о совещании Путина с главами регионов: Не все услышали с первого раза

Президент России Владимир Путин должен был вмешаться и расставить все точки над «i» в вопросе действий по борьбе с пандемией COVID-19, так как не все регионы, судя по всему, услышали с первого раза. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в комментарии Федеральному агентству новостей.

Владимир Путин проводит совещание с главами регионов России по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны. В начале мероприятия глава государства подчеркнул, что действовать по единому шаблону в этой ситуации не только неэффективно, но и вредно. Главы регионов должны принимать адекватные и хорошо просчитанные профилактические меры.

Депутат Госдумы РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб прокомментировала слова Владимира Путина в адрес глав регионов.

«Самое главное — это единое пространство и единая страна. И когда каждый регион, вне зависимости от количества инфицированных, угрозы распространения коронавирусной инфекции, принимает самостоятельно те или иные меры, и подчас эти меры неоправданно жесткие по отношению к бизнесу, а значит — так или иначе вредят нашей экономике, президенту нужно было вмешаться и расставить все точки над «i», что называется», — сказала Светлана Бессараб в комментарии ФАН.

По мнению парламентария, главам регионов нужно было напомнить, что прежде всего необходимо соответствовать федеральной повестке. При этом исполнительной власти на местах дали особую возможность дополнять федеральные рекомендации региональными мерами по недопущению распространения инфекции.

«Чтобы они, эти меры, были необходимы, но не избыточны, — на это нацеливал президент еще в своем первом обращении. Видимо, не каждый субъект его услышал, и сегодня нужно было поправить, что называется», — считает Светлана Бессараб.

Парламентарий назвала главный тезис из тех, что озвучил Владимир Путин в начале совещания. По мнению Бессараб, самое важное здесь — меры поддержки семей с детьми и медицинских работников.

«Мы видим, что один субъект может себе позволить выплачивать достаточно большие компенсационные выплаты и бизнесу, и гражданам, в том числе за самоизоляцию. Другой субъект просто не способен на это, потому что нет достаточных средств в бюджете, и он, к примеру, является дотационным. Сегодня президент определил, что независимо от места проживания граждане, которые нуждаются в помощи, получит выплаты в равном размере. И это самое главное особенно для семей с детьми, которые могут теперь рассчитывать на дополнительную поддержку и помощь. Это также важно для медиков, потому что за труд — равный труд, равной ценности — сегодня каждый медик получает совершенно разную заработную плату. Сегодня эта несправедливость устранена, на мой взгляд», — резюмировала Светлана Бессараб.

Что сказал Путин главам регионов

Президент России Владимир Путин в начале совещания обратил внимание, что в ситуации с коронавирусом действовать по единому шаблону во всех регионах — мера неэффективная. Исполнительной власти на местах даны дополнительные полномочия, чтобы адресно работать с каждым отдельным случаем в зависимости от обстановки.

«У вас есть все возможности работать адресно и выверенно, учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях в субъекте федерации в целом. Принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых — защита жизни и здоровья людей», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что останавливать экономику при этом, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами и массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, нельзя. Необходимо понимать, к каким разрушительным последствиям это может привести. Глава государства отметил, что поручил Минфину дать регионам возможности гибко поступать в вопросе распределения средств на борьбу с пандемией.

«Но, подчеркну, предоставляя такую свободу маневра, будем и строго спрашивать, оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжелым течением болезни», — сказал российский лидер.

Владимир Путин также призвал глав регионов вникать в проблемы каждого предприятия и содействовать обеспечению их устойчивости. Президент России подчеркнул: необходимо искать точечные решения.