«Вместе все преодолеем»: Путин ввел дополнительные меры поддержки медиков, бизнеса и граждан

Открывая селекторное совещание с главами регионов России, президент Владимир Путин обозначил первостепенные задачи, стоящие перед российскими властями, и рассказал о новых мерах, которые вводятся в период пандемии COVID-19 для поддержки граждан и бизнеса.

По словам российского лидера, в условиях глобального распространения коронавируса основное внимание властей должно быть сосредоточено на жизни и здоровье граждан, их благополучии.

«Общая для всех регионов задача — повышенная готовность медучреждений, наращивание их ресурсов и возможностей, — сказал Путин. — Необходимая федеральная поддержка на эти цели поступила в регионы, в том числе более 33 млрд рублей — на развертывание дополнительных специализированных коек. Еще 13 млрд выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты ИВЛ и реанимации».

Президент обратил внимание, насколько высока личная ответственность глав регионов в том, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно, и поручил Минфину дать регионам возможность «поступать гибко и концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах».

«Предоставляя такую свободу маневров, будем строго спрашивать», — предупредил глава государства.

Спецвыплаты медикам

Путин напомнил о дополнительных мерах поддержки врачей и медперсонала «за особые условия труда и повышенную нагрузку». На эти цели из федерального бюджета выделено более 10 млрд рублей.

«Считаю необходимым реализовать еще одну меру. А именно — на три месяца, начиная с апреля, установить специальную выплату специалистам, которые работают с больными коронавирусом и рискуют своим здоровьем ежеминутно», — сказал Владимир Путин.

Для врачей доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, водители и экипаж скорой — 25 тысяч.

Более того, президент распорядился установить для медиков, находящихся на передовой пандемии, повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета, как это сделано для личного состава ВС РФ.

Адресная поддержка в регионах

«В соответствии с моим указом все субъекты РФ должны были подготовить планы оптимальных профилактических мер. Действовать по единому шаблону сейчас не только неэффективно, но и вредно. У вас есть возможность действовать адресно и выверенно», — обратился к губернаторам президент.

Он подчеркнул, что главное — это сохранение жизней и здоровья граждан, но, по словам Владимира Путина, нельзя останавливать движение транспорта и работу предприятий, когда в регионе зафиксирован единичный случай заражения коронавирусом.

«Сейчас нужно создать условия, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен был четкий и понятный список организаций, работа которых приостановлена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо грузить дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями», — заметил президент.

Помощь малому и среднему бизнесу

Владимир Путин подчеркнул важность минимизации удара для бизнеса и смягчения кризисной ситуации.

«Потери для бизнеса достаточно серьезные, а могут быть еще более значимыми. Прошу вникать в проблемы каждого предприятия, искать точечные решения», — обратился к губернаторам президент.

Он рассказал, какие меры приняты для поддержки предпринимателей на федеральном уровне. Во-первых, это снижение размера социальных взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15 процентов, которое будет носить долговременный характер.

«А в качестве экстренной меры предлагаю для пострадавших малых и средних предприятий отсрочку уплаты страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев», — сказал Путин.

Во-вторых, на ближайшие шесть месяцев предусмотрена отсрочка уплаты налогов, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса.

В-третьих, Путин поручил правительству и Банку России в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит максимально сохранить доходы сотрудников.

В связи с этим президент потребовал помогать, прежде всего, тем компаниям, которые сохраняют занятость.

Дополнительная поддержка граждан

Отдельный комплекс мер поддержки, предложенных главой государства, предназначен для граждан, потерявших работу, граждан, чьи доходы сократились, семей с детьми и людей, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты.

Во-первых, это дополнительные ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет семьям, имеющим право на материнский капитал. Эти выплаты начнутся в апреле.

«Во-вторых, в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет», — заметил президент, уточнив, что сейчас при оформлении этой выплаты гражданам, потерявшими работу, не будет учитываться доход по месту прежней занятости.

В-третьих, всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта этого года, президент предложил выплачивать пособие по безработице в апреле, мае и июне автоматически по верхней планке, а именно — в размере МРОТ, который сейчас составляет 12 130 рублей.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей,— отметил президент и попросил, чтобы все пособия и выплаты можно было оформить дистанционно, без хождения по инстанциям.

Также Путин распорядился автоматически продлить не менее, чем на три месяца, паспорта, водительские удостоверения и прочие удостоверяющие документы, срок действия которых завершается в период самоизоляции.

«В четвертых, особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители остались без работы. В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые уже положены, предлагаю на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка», — сказал глава государства.

Он попросил правительство рассмотреть возможность расширения программы ипотечных и кредитных каникул, чтобы она стала доступной для большего количества людей.

«Пройдет и это»

«Уважаемые коллеги, вчера, как известно, я встречался с вирусологами и эпидемиологами, — напомнил Владимир Путин губернаторам. — Мы внимательно изучаем опыт всех стран, столкнувшихся с коронавирусной угрозой, а он говорит о том, что самыми сложными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии. Это значит, что для нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели».

Президент призвал глав регионов предельно сконцентрировать все ресурсы, строго выполнять рекомендации врачей и профилактические меры. Он признал, что без определенных потерь не обойтись, но у России есть возможности свести их к минимуму и создать условия для будущего развития.