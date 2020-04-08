Депутат Санина объяснила важность решения Путина о выплатах борющимся с COVID-19 медикам

Москва, 8 апреля. Депутат Государственной думы Наталья Санина заявила, что меры поддержки медикам в разгар пандемии, предложенные президентом страны Владимиром Путиным, очень важные в данный момент.

Член фракции «Единой России» прокомментировала для Федерального агентства новостей речь главы государства в ходе совещания с главами субъектов РФ по противодействию коронавирусной инфекции.

«То, что он выступает уже не в первый раз, а в третий, это очень хорошо, — призналась Санина. — Это поддерживает население, окрыляет людей. И меры поддержки — одно из тех, скажем так, мероприятий, которые очень важны сейчас».

Как отметила пе рвый зампредседателя думского комитета по охране здоровья подчеркнула, у российского руководства есть понимание, что медики — далеко не последние, а, возможно, даже и самые важные люди в стране.

«Они должны получать нормальную зарплату и нормальные условия работы, — подчеркнула собеседница ФАН. — Причем не только в пандемию. И молодежь должна стремиться в медицину».

Санина назвала достойными озвученные в среду российским лидером суммы выплат работникам сферы здравоохранения.

«Сейчас люди, которые работают с «коронавирусными» больными, уже имеют надбавку, а это еще и дополнительная надбавка, — отметила доктор медицинских наук. — Конечно, очень неплохо [в сумме] получается. Работа с этой инфекцией — непростая и опасная».

Напомним, Владимир Путин заявил, что все медработники, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, — врачи, медсестры, младший медперсонал, фельдшеры, врачи и водители скорой помощи — должны получить с апреля по июнь федеральные выплаты размером от 25 тысяч до 80 тысяч рублей ежемесячно.