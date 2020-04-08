Герой спецпроекта ФАН «Дед Победы» ветеран Алексей Кужильный ждет ваших писем на 9 мая

Вариант празднования Дня Победы 9 мая в 2020 году все еще обсуждается властями страны: на момент публикации не решено, в каком виде и когда пройдет парад Победы на Красной площади в Москве, и сможет ли герой спецпроекта ФАН 95-летний Алексей Кужильный увидеть его вживую.

Редакция Федерального агентства новостей придумала альтернативный способ поздравить нашего ветерана с Днем Победы.

Столица сейчас считается эпицентром распространения коронавируса, и приглашать ветеранов на массовый праздник — значит подвергать их серьезной опасности. 7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос участия фронтовиков в возможных праздничных мероприятиях.

«Очевидно, что рассматриваются разные варианты, но пока говорить о них преждевременно, потому что никаких решений по состоянию на сегодня не принималось, — отметил Песков. — Но в любом случае, поскольку речь идет о возрастной группе риска, какие бы ни были мероприятия, там нецелесообразно участие наших ветеранов с точки зрения просто, скажем так, охраны их здоровья».

Герой нашего проекта «Дед Победы» Алексей Кужильный прошел всю войну, 75 лет назад на историческом Параде Победы он бросил фашистские знамена к Мавзолею. Его не взяли ни пули, ни осколки, ни взрывы (а он прослужил военным сапером-минером), ни туберкулез в финале войны. Нам, конечно, не хотелось бы, чтобы в своем почтенном возрасте Алексей Николаевич пострадал от нового вируса, который захватывает планету.

Мы не знаем, как развернется ситуация к 9 мая этого года, но нам хочется, чтобы ветеран почувствовал этот праздник Победы и внимание к себе. Несколько месяцев мы писали о его военной судьбе и о его жизни после Великой Отечественной войны в нашей рубрике «Дед Победы». Надеемся, что Алексей Николаевич теперь хорошо знаком вам, поэтому предлагаем написать ему письмо с благодарностью за Победу к 9 мая, и передать через редакцию Федерального агентства новостей в Ясиноватую Донецкой области.

Все письма, которые мы получим по почте, попадут к родственникам Алексея Николаевича и после небольшого карантина — к нему в руки. Письма, которые придут на наш электронный ящик, отправятся также к семье ветерана и в День Победы в распечатанном виде попадут к нему в руки.

Федеральное агентство новостей также попросит все организации, которые поддержали нашу идею и подключились к приглашению ветерана на парад Победы 9 мая в Москву, отправить свои письменные поздравления в том случае, если обстоятельства не позволят Алексею Николаевичу приехать в столицу лично. Напомним, за участие ветерана на торжествах в Москве уже высказались «Волонтеры Победы», «Юнармия», «Мегапир», сенатор Совфеда Ольга Ковитиди, депутат Госдумы Владимир Шаманов.

Но даже если коронавирус попытается испортить всем праздник, мы надеемся, что у вас найдется достаточно теплых слов, чтобы передать их Алексею Николаевичу Кужильному — одному из наших победителей, доживших до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Вы можете отправить письмо Почтой России или другим сервисом по адресу: «Федеральное агентство новостей», ул. Николоямская, д. 26, стр. 1А, г. Москва, 109240.

Или же отправить сообщение/ссылку на видеопоздравление на наш электронный ящик msk@riafan.ru с пометкой «Деду Победы».

Мы принимаем письма на почтовый адрес до 30 апреля и по электронной почте до 7 мая 2020 года. Ждем ваших сообщений для Алексея Кужильного.