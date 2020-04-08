Церкви евангельских христиан увеличили число прихожан после перевода служб в онлайн

Санкт-Петербург, 8 апреля. Церкви евангельских христиан перешли в режим онлайн на фоне вспышки эпидемии коронавируса. Об этом в среду заявил начальствующий епископ российского объединенного Союза христиан веры евангельской-пятидесятников (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.

«Посещения богослужений в онлайн-режиме резко возросли. Это было для нас несколько неожиданно. Если церковь в обычное богослужение воскресное собирает 350-400 человек, то в онлайн — примерно 700 человек. После этого ретрансляцию смотрят 2-3 тысячи людей. Для нас это необычные цифры, мы сами такого не ожидали», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиацентра «Патриот».

Ряховский добавил, что угрозу коронавируса нельзя недооценивать. Среди паствы евангелических церквей уже есть жертвы коронавируса.

«Даже в России это случилось, в Брянске. К величайшему сожалению», — добавил епископ.

Ранее настоятель петербургской лютеранской Церкви святой Анны Евгений Раскатов и священнослужитель Русской православной церкви отец Фотий призвали россиян не ходить в храмы, пока продолжается эпидемия коронавируса. По словам отца Фотия, в храмах нет возможности обеспечить дистанцию в 1,5 метра между верующими.

Священник также прокомментировал вопрос журналистов, как праздновать Пасху без освященных яиц и куличей. Он пояснил, что это скорее традиция и психологическая зависимость людей, чем необходимость.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.