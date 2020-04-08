Россия направила тест-системы на коронавирус в более чем 30 стран. ФАН-ТВ

Россия направила тест-системы на коронавирус в более чем 30 стран мира. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на онлайн-заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.

«Эти меры необходимы прежде всего для того, чтобы свести к минимуму угрозу проникновения инфекции в нашу страну», — отметил председатель правительства.

Мишустин подчеркнул, что Россия располагает «возможностями, чтобы производить тест-системы и обеспечивать потребности внутри страны».

Кроме того, правительство РФ приняло решение о расширении круга лабораторий, которые имеют право проводить тесты на наличие коронавируса российским гражданам, включая все государственные и частные лаборатории. Мера принята для повышения количества проводимых тестов.