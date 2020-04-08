Иноагент «Радио Свобода» поддержал террориста в борьбе с COVID-19. Колонка Комиссара Яррика

Признанное иностранным агентом «Радио Свобода» пытается популяризовать среди своих читателей и слушателей отъявленных преступников, объявленных Россией в международный розыск. Именно так следует расценивать сообщения на сайте СМИ об обнаружении симптомов заражения коронавирусом SARS-CoV-2 у главаря чеченских террористов Ахмеда Закаева, скрывающегося в Великобритании.

О том, как СМИ на деньги Госдепартамента США поддерживают боевика и «политического беженца» в борьбе с коронавирусом, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Бог шельму метит

На днях признанное иноагентом «Радио Свобода» и его марионеточный сайт «Кавказ.Реалии» сообщили, что Ахмед Закаев — чеченский террорист, который скрылся от правосудия в Великобритании — попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом.

Несколько дней назад члены семьи Закаева обратились к врачам с жалобами на симптомы, присущие заразившимся во время эпидемии COVID-19. Три дня спустя в больницу попал и сам «министр в изгнании»: Закаеву стало трудно дышать, он был срочно доставлен в больницу и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сообщение могло бы и пройти мимо меня, если бы не одно обстоятельство. Сидящие на грантах из США журналисты «Радио Свобода» представили Закаева как «известного чеченского политика». А в комментариях под постом несведущие обыватели из тех, кто читает иностранных агентов, желают террористу скорейшего выздоровления.

Пора бы уважаемой публике напомнить, чем же на самом деле так известен «чеченский политик» Ахмед Закаев.

Актер с автоматом

«Я против переговоров или даже встреч с такими, как Закаев. Он и в ту войну, и в эту войну был противником мира, он был за войну, он был за отделение Чечни. И в принципе являлся одним из идеологов вот всех этих сражений. Всего этого сопротивления федеральным силам».

Характеристика, данная Ахмеду Закаеву командующим войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковником Геннадием Трошевым (1947 – 2008), более чем красноречива. С самого начала Первой чеченской войны артист Чечено-Ингушского драмтеатра Ахмед Закаев находился в составе вооруженных формирований непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ).

Закаев воевал против федеральных сил с оружием в руках, считался главарем банды «Юго-Западный фронт». В 1995 году банда Закаева, получившего звание «бригадного генерала ЧРИ» (тогда звания среди чеченского подполья раздавались направо и налево), терроризировала район Урус-Мартана, расстреливая мирных жителей и священников. А в 1996 году, когда было заключено перемирие в Чечне, Закаев вместе с другими полевыми командирами принимал активное участие в боях за Грозный с выходившей из Чечни российской армией. Тогда в ходе боев за здание железнодорожного вокзала по вине боевиков Закаева были убиты и ранены около 300 милиционеров

Уже одного этого «списка достижений» Закаева хватает, чтобы обеспечить ему небо в клеточку и пижаму в полосочку на всю оставшуюся жизнь. Но это только начало.

Грозный. 1 декабря 1996 г. Один из участников встречи основных претендентов на высший пост в республике Ахмед Закаев. pic.twitter.com/g9JN2ok4Qe — History Conflict (@HistoryConflict) April 26, 2019

Бывший актер менял должности и звания как перчатки — в зависимости от того, кто стоял во главе Чечни. Джохар Дудаев назначил Закаева «министром культуры», Зелимхан Яндарбиев — своим помощником и переговорщиком с Россией. Более всего благоволил Закаеву Аслан Масхадов: при нем он стал «секретарем совета безопасности» и «заместителем председателя правительства» ЧРИ. С началом Второй чеченской войны в 1999 году Закаев возглавил так называемую «бригаду особого назначения» — по сути, личную гвардию Масхадова.

Волк среди либеральных овец

Уже в «нулевых» боевикам стало понятно, что войну с регулярными силами РФ они не выиграют. И поэтому в спешном порядке чеченские террористы и вчерашние «бригадные генералы» начали поглядывать на Запад — там могли дать «горцам» политическое убежище в случае, если Россия добьет остатки террористических формирований. Именно так и поступил Ахмед Закаев: выехав из Чечни в 2000 году якобы для прохождения лечения после ДТП, он не вернулся назад.

Масхадов дал своему протеже дополнительное прикрытие — назначил Закаева своим спецпредставителем на Западе. Террорист осел в Великобритании и, несмотря на то, что был объявлен в международный розыск, спокойно разъезжал по Европе и выступал на различных мероприятиях в качестве «министра Чечни в изгнании». Власти России неоднократно пытались добиться его экстрадиции, однако в 2003 году лондонский суд отверг запрос на выдачу Закаева, назвав обвинения «политически мотивированными».

Интересно, что тогда за головореза в шкуре, «политического деятеля» начали заступаться представители российской либеральной общественности. Так, обращение с просьбой не выдавать Ахмеда Закаева российской Фемиде подписали Борис Березовский и Владимир Буковский, планировал подписать Борис Немцов, а со страниц «Новой газеты» боевика защищала Анна Политковская. Весь выводок сегодняшних «мертвых героев» оппозиции в России.

Вместо послесловия

Война в Чечне для многих моих современников является больной темой. Распад Советского Союза и буйная политика «либеральных реформ» в 90-х привела к кровопролитному столкновению федеральных сил и чеченских боевиков, в ходе которого гибли и страдали невинные мирные люди как в России, так и в самой Чечне. И когда СМИ, вещающее на русском языке, не осуждает действия террориста, считая его лишь «политиком» — это достойно общественного и правового порицания.

Ахмед Закаев — это осколок нелицеприятных времен власти террористов так называемой «Чеченской Республики Ичкерия», которых Запад называл «мирными борцами за независимость». На Западе не видели (или не хотели видеть?) невольничьи рынки в Грозном, гонения на русских в Чечне, ямы с заложниками из числа российских солдат. И на месте органов безопасности Российской Федерации я бы сделал выводы о деятельности «Радио Свобода» и «Кавказ.Реалии» с далеко идущими последствиями.

Впрочем, уверен, что это сделано уже и без меня...