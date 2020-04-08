В РПЦ назвали освящение яиц и куличей на Пасху психологической зависимостью

Санкт-Петербург, 8 апреля. Настоятель петербургской лютеранской Церкви святой Анны Евгений Раскатов призвал верующих отпраздновать Пасху дома, чтобы не подвергать себя и окружающих риску заражения коронавирусом.

«Богослужение должно осуществляться в храме, но с другой стороны есть рекомендации, которым нужно следовать. Ведь если храм начнет гореть, вряд ли кто-то продолжит богослужение. И сейчас такая ситуация, когда разумнее служить вне храма», — рассказал он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Раскатов отметил, что лютеранская вера не сакрализирует пространство церкви, любая молитва считается священной, где бы она не была произнесена.

С аналогичным призывом не ходить в храм во время карантина обратился к прихожанам насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, священнослужитель Русской православной церкви отец Фотий.

«Думаю, что лучше всего поберечься и посидеть дома. Заручившись благословением патриарха, мы со спокойной совестью можем отмечать праздник и в кругу своей семьи. Невозможно обеспечить такие условия, чтобы все стояли 1,5 метра друг от друга», — отметил он.

Отец Фотий также прокомментировал вопрос журналистов, как праздновать Пасху без освященных яиц и куличей. Священник пояснил, что это скорее традиция и психологическая зависимость людей, чем необходимость.

«Смысл Пасхи не в освящении куличей и яиц», — подчеркнул он.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.