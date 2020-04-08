Глава Минздрава Астраханской области ушел в отставку

Астрахань, 8 апреля. Глава Минздрава Астраханской области Федор Орлов подал в отставку после заседания экспертного совета по оценке качества медицинской помощи в условиях коронавируса.

8 апреля губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудил принятые меры по коронавирусу и качество работы медиков. Члены экспертного совета оценили подготовку областной инфекционной и Александро-Мариинской больницы.

Глава региона отметил, что отсутствует координация действий между медучреждениями и профильным министерством. К рискам, связанным с коронавирусом, добавилась угроза сезонной заболеваемости клещевыми лихорадками.

Специалисты прогнозируют, что после теплой зимы в регионе возможен рост клещевых инфекцией. Бабушкин поручил Минздраву региона исправить все недоработки.

После заседания Федор Орлов подал заявление об отставке. Губернатор Астраханской области удовлетворил прошение Орлова и назначил врио министра Светлану Смирнову.

По данным официального сайта стопкоронавирусрф, в Астраханской области на 8 апреля зафиксировано 5 заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Астрахани мужчину с коронавирусом госпитализировали из общежития. Он находится в тяжелом состоянии, медики подключили пациента к аппарату ИВЛ.