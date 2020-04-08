Почти 15 тыс. военных пенсионеров получили по 75 тыс. рублей от Минобороны ко Дню Победы

Москва, 8 апреля. Минобороны РФ отчиталось о выплатах ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны и их вдовам (вдовцам), бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. К 75-й годовщине Великой Победы 14 671 человек получили по 75 тысяч рублей, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом сообщила 8 апреля замминистра обороны России Татьяна Шевцова.

Шевцова также добавила, что по 50 тысяч рублей получили труженики тыла периода Великой Отечественной войны, имеющие государственные награды за самоотверженный труд, совершеннолетние узники концлагерей.

«Данная выплата коснулась 1 541 пенсионера», — уточнила она. По ее словам, выплаты получили военные пенсионеры во всех субъектах Российской Федерации, а также в Латвии, Литве и Эстонии.

Как уточняют в Минобороны РФ, пенсии за май военные пенсионеры получат заблаговременно — до 20 апреля.