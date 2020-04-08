Путин заявил, что после печенегов и половцев России не страшен коронавирус

Ново-Огарево, 8 апреля. Россия за свою богатую историю смогла преодолеть множество тяжелых испытаний, поэтому и сложившуюся ситуацию с коронавирусом она благополучно переживет. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Ново-Огарево перед совещанием с губернаторами.

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — отметил глава государства.

Ранее Путин заявлял, что объявленная им нерабочая неделя принесла свои плоды. Она позволила выиграть время и мобилизовать все силы на борьбу с эпидемией. Позже российский лидер продлил выходные дни до 30 апреля. По его словам, чем более жесткие меры по карантину будут приняты, тем быстрее закончится эпидемия. Однако на данный момент Россия еще не прошла пик пандемии.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.