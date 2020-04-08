Путин заявил, что победа над коронавирусом зависит от дисциплины россиян

Москва, 8 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что от дисциплины и ответственности россиян зависит перелом в борьбе с коронавирусом. Об этом он рассказал во время совещания с руководителями субъектов РФ по противодействию коронавирусу.

Глава государства уточнил, что у россиян накопились «усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем». Он подчеркнул, что пандемия нарушила привычный ритм жизни в стране. Для большинства людей, по словам президента, находиться в четырех стенах — «муторно и тошно».

«Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь», — сказал он.

Кроме того, глава государства напомнил о врачах, волонтерах, журналистах и других специалистах, которые самоотверженно трудятся во время пандемии.

«Все проходит, и это пройдет», — успокоил президент.

Он напомнил, что на протяжении истории Россия сталкивалась со многими трудностями.

«И печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», — резюмировал президент.

Во время совещания Путин предложил установить на три месяца выплаты специалистам, которые работают с больными коронавирусом. Выплаты работающим с коронавирусом врачам составят 80 тысяч рублей, среднему звену – 50 тысяч рублей. Врачи скорой помощи получат 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, водители – 25 тысяч рублей.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре 2019 года. В России за последние сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 субъектах. Всего в России зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах.