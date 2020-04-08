Еноты празднуют новоселье в Московском зоопарке. ФАН-ТВ

После зимнего сна в Московском зоопарке проснулись еноты. Сейчас семейство полосатых постепенно возвращается к обычному уровню активности. После пробуждения животных ждал приятный сюрприз: им подготовили новый вольер, с учетом всех потребностей. Там есть мягкий грунт, деревья и множество укрытий, а также обилие пищевых головоломок.

«Еноты крайне любознательны. Они постоянно исследуют окружающую среду. Поэтому наши киперы всегда уделяют максимальное внимание различным видам обогащения: пищевого, запахового, социального. Мы продолжим присматривать за нашими енотами и делиться с вами новостями о них», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.