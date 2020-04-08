Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления документов

Москва, 8 апреля. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать механизм, который обеспечит автоматическое продление срока действия документов.

Президент провел совещание с главами регионов, в ходе которого отметил, что действие карантинных мер не должно создавать трудности для продления паспортов, водительских прав и других документов.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца», — отметил Путин.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,4 миллиона человек. От коронавируса погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

С учетом риска распространения коронавируса во многих регионах РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.