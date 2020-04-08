Путин поручил расширить для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам

Москва, 8 апреля. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам для большего числа граждан.

Глава государства напомнил, что в марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

«Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей», — заявил Путин.

Кабмин РФ утвердил максимальный размер потребительских кредитов, при котором заемщики могут обратиться за кредитными каникулами. Размер потребительских кредитов составил 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей, для автокредитов — 600 тысяч рублей. В Минфине РФ ранее отметили, что рассматривают возможность увеличения максимального размера ипотечного займа для предоставления кредитных каникул.

Кроме того, президент предложил всем россиянам, которые потеряли работу и обратились в службу занятости после 1 марта, выплачивать в апреле, мае и июне пособие по безработице автоматически по верхней планке, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Он призвал губернаторов проследить, чтобы оформление было максимально простым.

По данным на 8 апреля, в России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Всего в РФ зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах.