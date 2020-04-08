Путин назвал ближайшие три недели определяющими для развития ситуации с COVID-19 в РФ

Москва, 8 апреля. Президент России Владимир Путин назвал ближайшие две-три недели определяющими для развития ситуации в России в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Глава государства призвал глав регионов подготовить меры, направленные на поддержку пострадавших от коронавируса сфер экономики и граждан РФ.

«Мы, конечно, не можем с полной, «стопроцентной» уверенностью сказать, как будет развиваться ситуация в сфере здравоохранения, в экономике и у нас в стране, и в мире в целом. Но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать, предвидеть возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из этих вариантов заранее разработать и иметь свой план действий, и тогда эти действия будут своевременными и эффективными», — сказал глава государства, выступая на совещании с главами регионов.

Путин подчеркнул, что работа властей будет уверенной, ритмичной и профессиональной. По его словам, для этого все есть в стране — устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная «подушка безопасности» в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев. Кроме того, по словам президента, у России есть опыт преодоления кризисных ситуаций.

Глава государства указал, что «без потерь не обойтись», однако государство в силе свести эти потери к минимуму и создать условия для будущего развития. Затронутые кризисом отрасли экономики, рынок труда, система здравоохранения получат поддержку, также будет сделано все необходимое для людей, которые нуждаются в помощи.

Меры поддержки по всем перечисленным направлениям должны быть своевременно подготовлены и реализоваться с учетом высокой динамики ситуации, констатировал российский лидер.