Путин поручил подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса

Москва, 8 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с участием Центробанка подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.

Путин подчеркнул, что программа должна позволить компаниям максимально сохранять занятость и доходы сотрудников. Президент РФ назвал текущую ситуацию «серьезным испытанием для каждого предпринимателя, его деловой репутации».

«Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать», — заявил Путин.

Глава государства призвал смягчить удар для бизнеса. Потери предпринимателей от распространения коронавирусной инфекции «достаточно серьезные» и могут быть еще сильнее, указал Путин.

Президент РФ напомнил, что ранее был снижен размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса до 15%. Путин предложил распространить на все пострадавшие от ситуации с коронавирусом предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов на полгода.

По данным на 8 апреля, в России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Всего в РФ зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах.

Накануне Путин на совещании обсудил с вирусологами возможность сокращения сроков действия этого режима. Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев выразил мнение, что к этому вопросу стоит вернуться через неделю. Пока, по его словам, необходимо понять, к какому результату привели введенные властями меры. Президент РФ констатировал, что пик эпидемии еще не пройден.