Путин пообещал помощь безработным гражданам

Москва, 8 апреля. Власти будут напрямую помогать людям, оставшимся в период пандемии без работы, в том числе семьям с детьми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с губернаторами по ситуации с коронавирусом.

Глава государства подчеркнул, что семьям с детьми, гражданам, чьи доходы сократились, а также людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты, нужна особая поддержка.

«Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы», — сказал российский лидер.

Президент предложил всем россиянам, которые потеряли работу и обратились в службу занятости после 1 марта, выплачивать в апреле, мае и июне пособие по безработице автоматически по верхней планке, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Он призвал губернаторов проследить, чтобы оформление было максимально простым.

Кроме того, Путин рассказал, какую помощь окажут семьям с безработными родителями. Он предложил помимо пособия по безработице и остальных выплат в ближайшие три месяца дополнительно выдавать по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Он уточнил, что выплаты семьям с детьми от трех до семи лет начнутся на месяц раньше срока — в июне.

По данным на 8 апреля, в России зафиксировано более восьми тысяч случаев заражения коронавирусом, 580 человек выздоровели, 63 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленных на борьбу с вирусом. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Ранее президент РФ утвердил закон, который позволяет гражданам, а также представителям малого и среднего бизнеса брать кредитные каникулы, если их доходы сократились на треть из-за эпидемии коронавируса. Банки в период кредитных каникул не имеют права требовать залог, досрочных выплат и начислять пени.