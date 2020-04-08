В НИИ гриппа опровергли фейк о якобы отозванной расшифровке генома коронавируса

Утверждения о том, что Россия отозвала последовательность генома коронавируса, переданную в ВОЗ, которая содержала необычно большое количество мутаций, являются вымыслом, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей заведующий научно-организационным отделом, к.м.н. Игорь Никоноров.

«Это ерунда полная, никто ничего не отзывал. Данные были посланы, потом данные обновляются по мере уточнений — это обычная практика. Все осталось как прежде. И даже еще добавлены дополнительные сведения», — сказал ФАН Никоноров.

В Институте гриппа уточнили, что новость о якобы отозванных из-за ошибок результатах труда российских ученых опубликовал ряд так называемых оппозиционных СМИ, которые ссылались на китайское информационное агентство или на некоего «высокопоставленного правительственного ученого в Москве».

При этом, как отмечают в Институте гриппа, никто из этих журналистов к ним не позвонил и не поинтересовался, что произошло на самом деле. Напомним, фейковая новость была опубликована на сайтах «Эха Москвы», «Русского телеграфа» и еще нескольких других СМИ. Они указывали, что расшифрованная нашими учеными последовательность генома содержала аномально большое, по сравнению с трудами экспертов других стран, количество мутаций.

Реальную ситуацию прокомментировал заведующий лабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Андрей Комиссаров.

«Никто наши данные не отзывал, — констатировал он. — Последовательность генома была обновлена в международной базе данных GISAID после исправления дефектов в исходной сборке. Исходная сборка — это термин из сферы обработки данных секвенирования. Это абсолютно нормальная практика при таких исследованиях и поступлении новых сведений в базы данных. Сейчас обновленная последовательность первого секвенированного в НИИ гриппа вируса (hCoV-19/Russia/StPetersburg-3524/2020), а также новые последовательности других секвенированных в НИИ гриппа вирусов (hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII3997/2020 и hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII3997/2020) доступны в базе данных».

В Институте гриппа уточняют, что исследования продолжаются. Напомним, что ученым НИИ гриппа впервые в России удалось секвенировать полный геном коронавируса. Это произошло 15 марта 2020 года.