Москва, 8 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя останавливать экономику, а также закрывать транспортное сообщение в регионах. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с губернаторами.

Путин отметил, что принимаемые для борьбы с коронавирусом меры не должны быть шаблонными, поэтому главы регионов должны действовать адресно, учитывая текущую ситуацию.

«При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения», — отметил глава государства.

Он также добавил, что даже в Москве, где сохраняется большой риск распространения инфекции, многие предприятия продолжают свою работу. Путин призвал губернаторов создать условия, которые позволят вернуть компании и предприятия в нормальный график работы.

«Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями», — подчеркнул президент.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.