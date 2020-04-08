Путин призвал смягчить удар по бизнесу на фоне эпидемии COVID-19

Москва, 8 апреля. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность снижения кризисных явлений на фоне эпидемии COVID-19.

Он на совещании с главами регионов заявил, что нужно смягчить удар для бизнеса. Потери предпринимателей от распространения коронавирусной инфекции «достаточно серьезные» и могут быть еще сильнее, указал российский президент.

«Мы договаривались, что в каждом субъекте федерации будет сформирован свой региональный список предприятий, которые играют важную, системную роль для экономики субъектов», — сказал Путин, обращаясь к губернаторам с просьбой вникнуть в проблемы каждого предприятия и искать решения, способствующие сохранению и их устойчивости.

Глава государства также напомнил, что был снижен размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса до 15%. Он предложил в качестве дополнительной меры распространить на все пострадавшие от ситуации с коронавирусом предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов на полгода.

Коронавирусная инфекция, пришедшая из Китая, быстро распространилась по всему миру. На сегодняшний день в мире инфекцию диагностировали у почти полутора миллиона человек, скончались свыше 83 тысяч человек.

По состоянию на 8 апреля, в России положительный тест на коронавирус был у 8,6 тысячи человек. От инфекции скончались более 60 человек.