КВНщик Гудков рассказал Собчак неприятную правду о ее репутации

Москва, 8 апреля. Известный комик, бывший капитан команды КВН «Федор Двинятин», креативный директор Comedy Woman Александр Гудков во время беседы с Ксенией Собчак признался, что знакомые отговаривали его идти на интервью.

«Один человек мне сказал: если ты пойдешь к Собчак, ты как бы измажешься. Вот такое мне было произнесено», — отметил он.

Собчак в ответ пошутила, что этим человеком, вероятнее всего, был блогер и стендап-комик Данила Поперечный. Гудков не стал раскрывать имени человека, давшего ему совет, однако подчеркнул, что сам он не согласен с этим мнением. Бывший КВНщик считает, что настоящая Собчак совсем не такая, какой ее рисуют СМИ. В частности, она не лишена самоиронии — качества характера, которое, по словам Гудкова, встречается все реже в наши дни.

Напомним, что Собчак нередко подвергается критике за свою прямоту и отсутствие такта. Из-за этого у телеведущей уже происходили конфликты с многими известными персонами. Так, например, на Собчак в свое время сильно обиделась балерина Анастасия Волочкова и певица Любовь Успенская.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак и ее муж режиссер Константин Богомолов провели прямой эфир в Instagram, чтобы поделиться с аудиторией советами по сохранению семьи на карантине. Пользователей Сети возмутило, что рекомендации дают супруги, которые сами не смогли сберечь предыдущие браки.

Александр Гудков в 2009 году стал бронзовым призером Высшей лиги КВН вместе с командой «Федор Двинятин». Позже играл в командах «Сега Мега Драйв 16 бит» и «Общага».