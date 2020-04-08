Путин предложил установить фиксированные выплаты работающим с коронавирусом медикам

Москва, 8 апреля. Президент РФ Владимир Путин предложил установить на три месяца выплаты специалистам, которые работают с больными коронавирусом.

«Считаю необходимым реализовать еще одну меру: на три месяца, начиная с апреля установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем», — заявил Путин на совещании с руководителями регионов, представителями правительства РФ и администрации Кремля в онлайн-формате.

По словам главы государства, с апреля выплаты работающим с коронавирусом врачам составят 80 тысяч рублей, среднему звену – 50 тысяч рублей. Врачи скорой помощи получат 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, водители – 25 тысяч рублей.

Президент РФ добавил, что на эти цели было выделено из федерального бюджета более 10 миллиардов рублей, они поступят в регионы в ближайшее время. Медики должны получать всю зарплату без задержек, подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства предложил установить для медиков страховые гарантии за счет федерального бюджета, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России.

По данным на 8 апреля, в России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Всего в РФ зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах.

Накануне Путин на совещании обсудил с вирусологами возможность сокращения сроков действия этого режима. Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев выразил мнение, что к этому вопросу стоит вернуться через неделю. Пока, по его словам, необходимо понять, к какому результату привели введенные властями меры. Президент РФ констатировал, что пик эпидемии еще не пройден.