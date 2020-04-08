Путин призвал губернаторов не действовать в борьбе с коронавирусом по единому шаблону

Москва, 8 апреля. Действовать в борьбе с коронавирусной инфекцией по единому шаблону не только не эффективно, но и вредно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с губернаторами.

«Предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, исходил из того, что сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только не эффективно, но подчас и вредно», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства обратил внимание губернаторов, насколько в настоящее время высока их личная ответственность. Он призвал глав регионов заблаговременно решать все организационные и кадровые вопросы, а также сформировать бригады специалистов, способных работать с новым оборудованием, в больницах, которые перепрофилируются для лечения людей с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. Коронавирус быстро распространился из Китая по миру и охватил уже более 170 стран. Его жертвами стали свыше 83 тысяч человек, заразились более миллиона. Многие страны вынуждены были закрыть границы и объявить на своей территории карантин.

В России, согласно последним данным, зафиксировано более восьми тысяч случаев заражения коронавирусом, 580 человек выздоровели, 63 скончались. Власти приостановили пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Продолжают работать только предприятия непрерывного цикла, медучреждения и аптеки, спасательные и силовые ведомства, а также организации в сфере ЖКХ и жизнеобеспечения.