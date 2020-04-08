Россияне во время режима самоизоляции стали больше тратить деньги на алкоголь

Москва, 8 апреля. Сбербанк рассказал о расходах россиян с начала режима самоизоляции. Согласно исследованию финансово-кредитной организации, с 30 марта по 5 апреля расходы россиян на товары и услуги упали на 22,9%.

При этом россияне стали чаще оставлять деньги в «винных магазинах», рост расходов по отношению к году на покупки в таких магазинах составил 31%. Кроме того, заметно увеличился спрос на цифровые товары — 17,4%. Эксперты считают, что этому виной стал режим самоизоляции.

Небольшой рост отмечен в сегменте «продукты» (9,2%). По мнению специалистов, россияне стали чаще готовить дома и покупают больше продуктов. При этом меньше всего жители РФ за неделю режима самоизоляции покупали ювелирные изделия. Они тратили на украшения на 97% меньше денег. Как пишет издание «Ведомости», рекордно упали траты в туристических агентствах (96,9%), Duty Free (96,7%), а также в салонах красоты, массажа и SPA (94,8%), люди стали меньше тратить на одежду, обувь и аксессуары — на 94,2%.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, повлияет ли карантин по коронавирусу на потребление алкоголя россиянами. Специалист подчеркнул, что алкоголь наносит большой вред организму человека . Поэтому понятия, как доза в терапевтических целях, не существует.

Эксперт пояснил, что при болезни в организме происходит инфекционный токсикоз. А алкогольный напиток только увеличивает продолжительность этого состояния. Он добавил, что алкогольные напитки не защитят от коронавируса.