Инфекционист объяснил, в каком случае в РФ было бы в разы больше зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в США умерли 1970 человек с коронавирусом, во Франции — 1417, в Британии — 786, в России — пятеро. Но врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев предупредил, что эти цифры еще не значат, что Россия не пойдет по катастрофическим западным сценариям эпидемии.

«Успокаиваться, к сожалению, еще рано. И вполне возможно, что в ближайшие дни будет нарастать количество заболевших. Но все-таки надо отметить, что наша система здравоохранения, наши власти держат ситуацию под контролем. Какие бы тысячи сейчас ни были, по сравнению с остальным миром у нас ситуация, я считаю, неплохая», — сказал Николай Малышев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам инфекциониста, ситуация с коронавирусом в России неплохая потому, что вовремя начали самоизоляцию.

«Вовремя начали самоизоляцию, то есть в тот момент, когда стали из-за рубежа привозить россиян, которые там провели достаточное количество времени, и, безусловно, среди них были заболевшие», — объяснил Николай Малышев.

Эксперт обратил внимание, что сейчас продолжают вывозить россиян из-за границы домой.

«Вывозятся, можно сказать, остатки наших сограждан. И среди них довольно большое количество лиц, которые могут заразить своих ближайших родственников и друзей. ВОЗ, например, советует вывозить из аэропортов по одному человеку в машине, чтобы расстояние между водителем и пассажиром было не менее полутора метра. Вроде, кажется, мелочи, но они имеют большое значение. Потому что каждый больной может заразить двух-трех, а те — еще двух-трех, и получится очень большое количество населения. Это добавляется к статистике заболевших. И еще, так или иначе, но какие-то есть контакты, люди заражаются. И если бы не было самоизоляции, [заболевших] было бы в десятки раз больше».

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 1 175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших на 8 апреля составило 8 672 человека, из которых погибли 63, выздоровели — 580.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, регионами с самыми высокими показателями заболеваемости остаются Москва (5 841 диагностированный случай коронавируса), Подмосковье (549), Петербург (329), Республика Коми (119) и Ленобласть (94).

К настоящему времени в России проведено свыше 901 тысячи тестов на коронавирус.