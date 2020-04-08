Пандемия COVID-19 ударила по свадебной отрасли и задала новый тренд

Пандемия COVID-19 оказалась стрессом для свадебной индустрии: пары вынуждены переносить или вовсе отменять торжества, а организаторы и подрядчики мероприятий несут убытки. Что станет со свадебной индустрией, когда эпидемия закончится и мир вернется к спокойной жизни, корреспонденту Федерального агентства новостей ответила арт-директор свадебного агентства Gorlanova Event Лилия Горланова.

Лилия — известный свадебный фотограф, победитель многих конкурсов и обладательница титула «Фотограф года» по версии ассоциации фотографов MyWed. Свое агентство она открыла в 2010 году, и с тех пор активно работает в свадебной индустрии.

Удар «коронавирусных ограничений» эта отрасль ощутила первой, когда только появилось ограничение на проведение массовых мероприятий. Чаще всего свадьба предполагает присутствие более 50 человек, а значит — мероприятия стали попадать под запрет.

«Пары были вынуждены переносить или отменять свои мероприятия. Отмены были связаны с неопределенностью ситуации: непонятно, на какие даты переносить и будет ли возможность позже провести торжество. Людям пришлось просто отменить праздник, что было для них, конечно, потерей и времени, и финансов, так как многие процессы уже были запущены и реализованы», — сказала Лилия Горланова в беседе с ФАН.

Коронавирус стал стрессом и для подрядчиков: участники свадебного рынка едва ли не ежедневно получали сообщения об отмене мероприятий. Индустрия уже несет потери, и они коснулись всех, кто в ней работает: от владельцев площадок до артистов.

«Есть профессиональные сообщества, чаты. Вся индустрия об этом разговаривает. Все сейчас в состоянии неопределенности и несут большие потери. Мероприятия отменяются, но остаются арендные платы, зарплаты сотрудников. Невозможно оказаться в таком месте, где тебя бы это не коснулось», — констатировала Горланова.

Коронавирус зачищает рынок от свадебных агентств и проверяет их на устойчивость. Пережить этот кризис смогут не все. Сейчас ситуацию усугубляет то, что люди не понимают, когда смогут возобновить работу.

«Мы не видим никакой реальной поддержки правовой и финансовой. Все эти проблемы легли на плечи малого бизнеса. Поэтому этот кризис может не просто почистить рынок, а очень сильно повлиять на возможность дальше работать в этой нише для многих участников. Нужно не просто пройти через этот кризис, а решить, как себя в дальнейшем обезопасить, в какой точке нужно находиться, чтобы все риски не легли полностью на владельцев агентств», — объяснила Лилия Горланова.

Помимо явного негативного эффекта с экономической точки зрения, пандемия COVID-19 оказала на свадебную индустрию и весьма неожиданное влияние. Пандемия может задать тренд на новый формат торжеств.