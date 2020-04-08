Путин обозначил неотложную задачу регионов по борьбе с коронавирусом

Москва, 8 апреля. Повышенная готовность медицинских учреждений и наращивание их мощностей являются неотложными задачами всех регионов России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с губернаторами по ситуации с коронавирусом.

Глава государства подчеркнул, что необходимая федеральная поддержка уже была выделена и поступила в регионы. Речь идет о более чем 33 миллиардах рублей, которые направлены на развертывание дополнительных, специализированных и полностью оснащенных коек в больницах инфекционных отделений, обозначил он.

Еще около 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, которая поступит в регионы уже в апреле, добавил президент. Это и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и реанимобили, и машины скорой помощи.

«Будем надеяться, что резервы и дополнительные мощности не потребуются в полном объеме. Но мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе», — обратил внимание российский лидер.

Президент попросил губернаторов действовать быстро, профессионально и собрано в сложившейся ситуации, дорожить каждым днем и рублем. Выделенные средства, по его словам, должны сработать максимально эффективно.

«Поручаю Минфину дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах», — добавил он.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более восьми тысяч случаев заражения коронавирусом, 580 человек выздоровели, 63 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленных на борьбу с вирусом. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Оттуда вирус быстро распространился по миру и охватил уже более 170 стран. По информации на 8 апреля, в мире заразились COVID-19 более миллиона человек, скончались — свыше 83 тысяч.