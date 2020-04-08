Герасимов объяснил, зачем Бабкину ввели в искусственную кому

Москва, 8 апреля. Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, остается стабильным, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

«Ее состояние такое, как было, дополнительных сведений не поступает, в общем, можно сказать, что стабильное. Будем надеяться, что она идет на поправку», — заявил Герасимов в комментарии ТАСС.

Накануне депутат сообщил, что Бабкину ввели в искусственную кому. Герасимов не уточнил, как долго певица пробудет в коме. Он объяснил, что такая мера была приняла для поддержания здоровья Бабкиной.

«Искусственную кому могут [сохранять] столько, сколько нужно, они могут вводить и выводить по ее состоянию, это техническая вещь», — добавил он.

Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что в кому вводят для того, «чтобы человек не сопротивлялся аппарату вентиляции легких, чтобы не мешал ему, чтобы подавить собственное дыхание пациента». Мясников добавил, что знал о состоянии здоровья 70-летней певицы, но скрывал это.

Пресс-секретарь театра «Русская песня» Александр Велор сообщил, что у Бабкиной не обнаружен коронавирус. По его словам, у 70-летней артистки диагностирована пневмония, она находится в больнице. Велор также обратил внимание, что сейчас в Сети появляется много слухов о состоянии Бабкиной.