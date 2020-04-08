Участника «Битвы экстрасенсов» обвинили в спекуляции на теме коронавируса

Москва, 8 апреля. Участника шоу «Битва экстрасенсов» Артемия Никару обвинили в спекуляции на теме коронавируса. Эзотерик якобы ставит диагноз по фотографии.

Артемий Никара находится в самоизоляции. Он по-прежнему принимает заказы на оказание услуг эзотерика через социальные сети.

По словам эстрасенса, ему написали в соцсетях и попросили провести диагностику на коронавирус. В переписке Никара указал, что такая услуга стоит 1 200 рублей.

Клиент тут же опубликовал переписку в Сети. По словам эзотерика, позже он написал заказчику, что все диагнозы должны ставить врачи и посоветовал обратиться к медикам. Но тот не стал исправлять свою публикацию.

Вскоре ему стали писать другие пользователи с просьбой поставить диагноз росдтвенникам по фото. Правоохранители начали проверку этой информации.

Экстрасенс объяснил ситуацию полиции. Ему посоветовали написать заявление о клевете, передает «Пятый канал».

Напомним, что 11 марта ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу. По всей России активизировались люди с экстрасенсорными способностями и те, кто зарабатывает на их прогнозах.

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова предсказала, что новорожденный в Новокузнецке, которого назвали Ковид, принесет родителям несчастья. Она заявила, что это имя негативно скажется на судьбе самого малыша.

Экстрасенсы также делали прогнозы на выздоровление певца Льва Лещенко от коронавируса, который сейчас находится в больнице в Коммунарке. С темой коронавируса также увязывали предсказания Ванги.