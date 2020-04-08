«Жемчужина российской авиации» привела в восторг французских журналистов

Москва, 8 апреля. Журналисты французского издания Capital восхитились перспективным российским истребителем Су-57, назвав его «жемчужиной российской авиации».

Интерес западной прессы к российским истребителям не утихает. На этот раз французские журналисты досконально изучили Су-57, посмотрев выпущенный Министерством обороны РФ ролик, посвященный крылатой машине.

Авторы отметили, что истребитель способен летать на предельно низкой высоте и при этом выполнять сложнейшие элементы высшего пилотажа. Они констатировали, что Су-57 показывает выдающуюся маневренность.

«С двумя российскими турбореактивными двигателями Су-57 развивает максимальную скорость около 2600 километров в час, скорость подъема составляет 21000 метров в минуту, а дальность полета — 1750 километров», — напомнили своим читателям журналисты.

Французский журнал также считает, что российский истребитель по внешней оболочке напоминает американский F-35. Однако с двумя турбореактивными двигателями российское судно, по мнению французов, оставляет самолет США далеко позади, отметило «Утро.ру».

Как пишет «Царьград», Су-57— многоцелевой истребитель, который, с одной стороны, легкий, а с другой, достаточно мощный. Подробности об истребителе держатся в секрете, но известно, что для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей он оснащен всеми необходимыми видами вооружения.

Министерство обороны России уже заказало 76 единиц крылатых машин и уже успело протестировать первые образцы в условиях реальных боевых действий.