Жители Триполи сообщили о бесчинствах боевиков ПНС на фоне артобстрелов

Триполи, 8 апреля. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии при поддержке Турции провели серию обстрелов и боевых вылетов БПЛА, вновь нарушив договоренности о соблюдении перемирия. Безнаказанные преступления боевиков в отношении мирного населения вынуждают ливийцев выходить на массовые протесты.

Пользователь Facebook сообщил, что боевики ПНС использовали станковые крупнокалиберные пулеметы для обстрела позиций Ливийской национальной армии (ЛНА) на направлении ат-Тавиша, артиллерия радикалов нанесла удар на направлении ас-Саадия. Под артобстрелом террористов также оказался район Аль-Хадба, снаряды упали близ кладбища Сиди Хусейн. Еще один артиллерийский удар по силам ЛНА был нанесен в районе Машруа аль-Хадба.

Турция не отказывается от военного вмешательства во внутриливийский кризис, продолжая доставлять в Ливию сирийских наемников для участия в боях на стороне ПНС. Очередной самолет с десятками джихадистов из Сирии приземлился в захваченном боевиками аэропорте «Митига». Как сообщает канал Libya Alhadath TV, судно авиакомпании Libyan Airlines с сирийскими наемниками вылетело из Стамбула. В Триполи для новобранцев ПНС не было организовано каких-либо карантинных процедур на фоне пандемии коронавируса, несмотря на тот факт, что ранее в Ливию уже прибывали наемники, зараженные COVID-19.

Лидер ПНС Файез Саррадж заручился поддержкой различных группировок и бандформирований, закрывая глаза на их преступления против гражданского населения. Мирные жители все чаще принимают участие в различных протестных акциях, выступая против бесчинств боевиков. В районе Гут аш-Шааль вспыхнули массовые демонстрации после того, как сотрудники Управления безопасности Триполи убили молодого человека. Ливийцы требуют наказать виновных по всей строгости закона. Еще один пользователь Facebook сообщил, что боевики «Ополчения Ганивы» ограбили несколько домов, расположенных около мечети Абу аш-Шааль.

Помимо живой силы, Анкара снабжает террористов оружием, бронированной техникой, беспилотниками и военным оборудованием. Боевики регулярно используют турецкие БПЛА для обстрелов жилых кварталов и позиций ЛНА. Канал Almarsad сообщил, что беспилотник ПНС атаковал грузовик с продовольствием, который был отправлен Восточным правительством жителям западного региона. Еще один вылет двух турецких БПЛА вновь был замечен в аэропорту «Митига».