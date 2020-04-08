Тумусов назвал своевременным введение спецвыплат для врачей во время пандемии

Президент России Владимир Путин установил надбавки к зарплатам врачей за работу с носителями коронавируса. Депутат Госдумы Федот Тумусов объяснил, почему это решение президента — нужное и своевременное.

В последнем телеобращении к нации российский президент озвучил новую меру в рамках борьбы с коронавирусом. На три месяца решено ввести специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом.

«Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медицинского персонала — 25 тыс. рублей в месяц», — сказал Путин.

По словам президента, доплаты также получат специалисты, работающие на скорой помощи.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал решение Владимира Путина установить допвыплаты медикам.

«Решение президента России вполне своевременное, а также очень нужное и полезное. Анонсированные 80, 50 и 25 тысяч рублей будут идти напрямую из федерального бюджета. В общем это должна быть неплохая сумма. Это поддержка медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом, то есть непосредственно работают с больными инфекцией», — пояснил Тумусов.

Парламентарий объяснил, почему медикам сейчас особенно необходима эта материальная поддержка.

«Во-первых, Россия никогда своих людей не бросает. Во-вторых, люди напрямую рискуют своей жизнью, потому что они контактируют с зараженными целыми днями. Естественно, это должно компенсироваться, это общемировая практика», — сказал он.

Тумусов также обратил внимание, что если ситуация с распространением коронавируса «ухудшится и нагрузка будет расти, то суммы будут меняться».

Напомним, вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре 2019 года. В России за последние сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 субъектах. Всего в России зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах.